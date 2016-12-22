Дмитрий Васильев: После доклада ВАДА без потерь в биатлоне не обойтись

Под угрозу отмены попал этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Когда минует угроза дисквалификаций и переноса турниров из РФ, Sobesednik.ru рассказал биатлонист Дмитрий Васильев.

После первой части доклада Макларена МОК порекомендовал международным федерациям заморозить подготовку крупных турниров в России и найти организаторов в других странах.

Под угрозу отмены попал и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, который должен состояться после чемпионата мира в Хохфильцене 7-12 марта.

— Скорее всего, так и будет: совсем без потерь, видимо, не обойтись. Поэтому все силы надо бросить на то, чтобы отыграть с помощью юристов эту ситуацию в обратную сторону, — рассказал Sobesednik.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Нам ни в коем случае нельзя впадать в истерику. Через некоторое время вся эта ситуация закончится. Я надеюсь, что со сменой политического руководства в некоторых странах все должно пойти в спорте в лучшую сторону. Спортсменам и тренерам — делать свое дело, а руководству Союза биатлонистов России — стараться найти точки соприкосновения с международными федерациями.

Напомним, ранее стало известно, что международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 31 спортсмена из России в использовании запрещенных препаратов.

— Если уличены — пусть предъявят списки, а не дисквалифицируют спортсменов, целые сборные и страны только по одним только надуманным обвинениям, не предоставляя никаких доказательств, — говорит Васильев. — Обычно, если кто-то был уличен в положительной допинг-пробе, фамилия незамедлительно называется. В данном случае названо только какое-то анонимное число спортсменов. Точно так же было и в предыдущих случаях с [главой независимой комиссии ВАДА Ричардом] Маклареном. Опять использован только один источник — слова [экс-главы антидопингового центра Григория] Родченкова. Все это занижает уровень профессионализма ВАДА и Макларена.