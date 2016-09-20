Спорт
Источник: "Р-Спорт"
06:53, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Хоккеисты РФ обыграли сборную Северной Америки со счетом 4:3

Сборная России по хоккею одержала первую победу на групповом этапе Кубка мира.

Как сообщает портал «Р-Спорт», команда россиян на льду «Эйр Канада-центр» в Торонто обыграла сборную молодых звезд Северной Америки со счетом 4:3. В российской команде точными ударами по воротам противника отличились Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев шайбы забили Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.

22 сентября пройдет заключительный матч группового этапа Кубка мира, где россиянам предстоит встретиться с командой Финляндии. Североамериканцы днем ранее встретятся со сборной Швеции.

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