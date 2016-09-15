Экс-глава РФС: В ФИФА будет серьезное женское лобби

Почетный президент РФС остался доволен назначением Эвелины Кристиллин представителем УЕФА в совете ФИФА.

14 сентября итальянку Эвелину Кристиллин выбрали представителем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Совете Международной федерации футбола (ФИФА) на конгрессе организации в Афинах. Кристиллин, бывший член сборной Италии по горнолыжному спорту, была единственным кандидатом. Место представителя УЕФА Кристиллин будет занимать до следующих выборов в 2021 году.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков напомнил, что в выборе представителем УЕФА женщины нет ничего необычного.

«Это требование устава, это норма. И в исполкоме УЕФА, и в совете ФИФА по уставу должна присутствовать минимум одна женщина», — сказал он Sobesednik.ru.

По мнению Колоскова, Кристиллин — отличный выбор для Совета ФИФА.

«Эта женщина, которая была избрана, — одна из выдающихся деятелей и политических, и спортивных в Италии. Она возглавляла оргкомитет Олимпийских игр в Турине, — напомнил экс-глава РФС. — Никаких возражений ни у кого не было. Я убежден, что она достойна представить Европу в ФИФА».

На вопрос о том, будет ли Кристиллин пытаться продвигать интересы женского футбола, Колосков ответил: «Конечно, будет».

«Дело в том, что в ФИФА есть еще представители континентов, там много женщин — от каждого континента по одной. Потому у них будет серьезное женское лобби. Женский футбол хорошо развит в ФИФА: чемпионаты мира проводятся и для молодежных команд, и для взрослых женщин».

В конце разговора с Sobesednik.ru Колосков добавил, что женское лобби в ФИФА «пойдет на пользу женскому футболу».