Спорт
Источник: РИА "Новости"
17:55, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Сёстры Уильямс официально принимали допинг для здоровья

Теннисистки Серена и Винус Уильямс, а также гимнастка Симона Байлз систематически принимали допинг.

Согласно документам, которые распространила группа хакеров Fancy Bear, взломавшая базу Всемирного антидопингового агентства (WADA), Серена и Винус Уильямс принимали запрещенные препараты в терапевтических целях.

Также в документах сказано, что американская гимнастка Симона Байлз показала положительный допинг-тест, но не была дисквалифицирована с Игр.

Согласно полученным данным, Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах с разрешения WADA принимала запрещённые оксикодон, гидроморфон и преднизон, а также преднизолон и метилпреднизолон.

Винус Уильямс в 2010 – 2013 годах также разрешали прём преднизона и преднизолона, а также триамцинолона и формотерола.

Однако диагнозы, которые послужили причиной подобного решения агентства, в документах не разглашаются.

Симона Байлз в августе текущего года сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор), но всё же поехала на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и выиграла четыре «золота». Также ей в 2012 – 2014 годах было разрешено употреблять амфетамин/декстроамфетамин.

Все названные вещества входят в список запрещенных веществ WADA.

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