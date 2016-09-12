Паралимпийка Верворт после победы на Играх отложила эвтаназию

Паралимпийская спортсменка, завоевавшая серебро на Играх в Рио-де-Жанейро, отложила эвтаназию.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что МПК лишил аккредитации белорусского паралимпийца из-за истории с российским флагом.

Победительница Паралимпиады-2012 в Лондоне и серебряный призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро бельгийка Марике Верворт передумала делать эвтаназию. Как сообщает «Би-би-си», из-за неизлечимой болезни спортсменка хотела сделать эвтаназию после Игр в Рио, на которых она завершила свою спортивную карьеру.

«Я стараюсь наслаждаться каждым моментом. Когда время придет, когда плохих дней станет больше, чем хороших, мои документы об эвтаназии будут наготове. Но этот момент пока не наступил», –заявила Верворт

Бельгийка Марике Верворт, участвовавшая в Паралимпиаде в гонках на колясках, страдает прогрессирующим неизлечимым заболеванием мышц. Эвтаназия была легализована в Бельгии в 2002 году.