Молодой всадник из РФ насмерть разбился на лошади в Минске

Молодой российский всадник Никита Сотсков погиб на соревнованиях в Минске после падения с лошади.

Как передает ТАСС, член российской сборной по конному спорту, участник чемпионатов Европы Никита Сотсков погиб в результате несчастного случая на соревнованиях в белорусском Минске. Скотскому был 21 год.

По последним данным, спортсмен упал с лошади и ударился о препятствие. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики не смогли ему помочь.

В Федерации конного спорта России подтвердили гибель Сотскова, отметив, что молодой всадник был одним из перспективных российских спортсменов в составе сборной России по конному спорту.

Свою профессиональную карьеру в конном троеборье погибший Сотсков начал в 2008 году.