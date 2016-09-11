Спорт
Источник: ТАСС
06:54, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Молодой всадник из РФ насмерть разбился на лошади в Минске

Молодой российский всадник Никита Сотсков погиб на соревнованиях в Минске после падения с лошади.

Как передает ТАСС, член российской сборной по конному спорту, участник чемпионатов Европы Никита Сотсков погиб в результате несчастного случая на соревнованиях в белорусском Минске. Скотскому был 21 год.

По последним данным, спортсмен упал с лошади и ударился о препятствие. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики не смогли ему помочь.

В Федерации конного спорта России подтвердили гибель Сотскова, отметив, что молодой всадник был одним из перспективных российских спортсменов в составе сборной России по конному спорту.

Свою профессиональную карьеру в конном троеборье погибший Сотсков начал в 2008 году.

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