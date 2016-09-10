Глава IBF счел нокаутировавшего японца Трояновского "зверем"

Российский боксер Эдуард Трояновский нокаутировал своего соперника японца Кейта Обару во время боя в Москве 9 сентября.

Как рассказал президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрилл Пиплз ТАСС, он был шокирован тем, что россиянин Эдуард Трояновский нокаутировал японца Обару уже во втором раунде боя.

«Я шокирован тем, что Трояновский нокаутировал Обару уже во втором раунде. Трояновский боксирует, как зверь, он силен, как и все российские боксеры, — сказал Пиплз. — Трояновский — великолепный чемпион, мы гордимся, что такой боксер владеет нашим поясом чемпиона мира».

Теперь на счету российского боксера 22 победы нокаутом и ни одного поражения.