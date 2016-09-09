Спорт
Источник: ТАСС
13:34, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Семье умершего Романчука Федерация бокса РФ поможет деньгами

Семье умершего от сердечного приступа боксера из РФ Романа Романчука окажут финансовую поддержку в Федерации бокса РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в возрасте 37 лет скончался многократный чемпион России, мира и Европы по боксу Роман Романчук. Причиной смерти боксера стал сердечный приступ.

Как передает ТАСС, Федерация бокса России готова оказать необходимую финансовую помощь родственникам умершего спортсмена. Президент Федерации бокса РФ Борис Иванюженков подчеркнул, что «Романчук был великолепным спортсменом, который бился за страну [Россию]».

Известно, что Романчук был признан самым техничным боксером России и имел разряд мастера международного класса по кикбоксингу.

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