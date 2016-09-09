Семье умершего Романчука Федерация бокса РФ поможет деньгами

Семье умершего от сердечного приступа боксера из РФ Романа Романчука окажут финансовую поддержку в Федерации бокса РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в возрасте 37 лет скончался многократный чемпион России, мира и Европы по боксу Роман Романчук. Причиной смерти боксера стал сердечный приступ.

Как передает ТАСС, Федерация бокса России готова оказать необходимую финансовую помощь родственникам умершего спортсмена. Президент Федерации бокса РФ Борис Иванюженков подчеркнул, что «Романчук был великолепным спортсменом, который бился за страну [Россию]».

Известно, что Романчук был признан самым техничным боксером России и имел разряд мастера международного класса по кикбоксингу.