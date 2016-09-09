Спорт
Источник: Зарубежные СМИ
07:58, 09 Сентября 2016 Версия для печати

МПК лишил аккредитации еще одного белоруса из-за флага РФ

Международный паралимпийский комитет лишил аккредитации второго руководителя белорусской сборной после истории с флагом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сотрудник белорусского Министерства спорта Андрей Фомочкин лишился аккредитации на Паралимпиаде в Рио за то, что во время церемонии открытия Игр поднял российский триколор. Паралимпийцы из РФ были не допущены до Паралимпиады из-за допинг-скандала.

Как сообщили зарубежные СМИ, Международный паралимпийский комитет (МПК) лишил аккредитации на Паралимпиаде в Бразилии еще одного представителя Белоруссии. Имя лишенного аккредитации не уточняется. Однако известно, что аккредитацию отобрали у одного из руководителей белорусской паралимпийской сборной.

В МПК подчеркнули, что белорусская делегация была предупреждена о недопустимости проведения политических акций на Паралимпийских играх в Бразилии.

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Цыганкова Валерия

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