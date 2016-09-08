В Белоруссии оценили "порыв души" пронесшего флаг РФ в Рио

Власти Белоруссии похвалили вынесшего флаг России на Паралимпиаде в Рио спортсмена за «смелый и мужской» поступок.

Как ранее писал Sobesednik.ru, на церемонии открытия Паралимпийских игр в Бразилии один из спортсменов делегации Белоруссии в знак солидарности с российскими паралимпийцами пронес флаг России. Международный паралимпийский комитет (МПК) уже опознал спортсмена, который нес триколор РФ, и изъял у него флаг. Напомним, российских паралимпийцев в полном составе сборной отстранили от участия в Паралимпиаде в Рио из-за скандала с допингом.

Зарубежные СМИ опубликовали слова поддержки в адрес пронесшего флаг России паралимпийца из Белоруссии, которые произнес представитель МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик: «Спортсмен поступил серьезно, по-товарищески и по-мужски. Если за такие поступки надо отвечать, будет отвечать».

Поступок спортсмена поддержал и вице-президент Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ) Анатолий Царик: «На мой взгляд, смелый поступок. Теперь белорусскую команду начнут преследовать и найдут к чему придраться». Царик добавил, что решение паралимпийца вынести флаг России на открытии Паралимпиады в Рио не согласовывалось с ПКБ.

Глава Министерства спорта и туризма Белоруссии Владимир Нестерович также не знал о решении спортсмена: «Это была личная инициатива, это не было согласовано с министерством спорта. Думаю, это был порыв души».

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил поступок белорусского паралимпийца в Рио: «Вынос флага во время церемонии открытия — инициатива белорусской делегации. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная, и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами».