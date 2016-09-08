Спорт
Источник: Р-Спорт
17:05, 08 Сентября 2016 Версия для печати

IPC лишил аккредитации пронесшего триколор на Паралимпиаду в Рио

Пресс-служба МПК заявила об отзыве аккредитации у члена белорусской делегации, пронесшего флаг РФ в Рио.

Ранее Sobesednik.ru писал, что пронести российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016 было решением белорусской команды, которое исполнил сотрудник Министерства спорта Республики Андрей Фомочкин.

IPC аннулировал аккредитацию развернувшего флаг на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро представителя белорусской делегации, директора Республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на директора по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйга Спенса.

Напомним, поступок делегата поддержал официальный Минск: президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил солидарность с решением члена делегации. Слова поддержки и благодарности можно было услышать и с российской стороны: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поддержал предложение вице-президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Римы Баталовой наградить поднявшего российский флаг белоруса Орденом Дружбы.

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