Петерс Покровскис: Что дольше – унижение или Аболс?

Обозреватель Sobesednik.ru – о двух подряд разгромах тольяттинской "Лады" в чемпионате КХЛ и степени шаткости положения главного тренера команды.

Так повелось, что обычно я сначала пишу колонку о матче, и только потом расшифровываю взятые на игре интервью. Но после того разгрома, который ЦСКА учинил тольяттинской "Ладе" (6:1), я решил поступить наоборот. Потому что когда команда пропускает 11 шайб за две встречи, тут стоит не только с пристрастием расспросить защитников и отвечающего за них тренера, но и проглядеть их ответы между строк.

Самый опытный защитник, он же капитан команды Владимир Маленьких во время беседы не только искренне сокрушался, но и смотрел в глаза так открыто, что мне даже подглядывать в бумажку с набросками вопросов стало как-то неловко. А вот тренер Игорь Уланов умело старался уходить от ответов и заговаривать зубы. Но стоит отдать обоим должное: от неудобных вопросов ни тот, ни другой посреди интервью не убежали. Для верности я посмотрел, какую оценку обоим разгромам дал главный тренер Артис Аболс – тот выразился не менее ярко, но еще менее конкретно: дескать, каждый должен посмотреть на себя в зеркало, ну и так далее.

Тогда я отбросил софистику, и сухой остаток был таков: армейцы (что питерские, что московские) были что называется шустрее вазовцев. В первую очередь, касаемо скорости принятия решений, а затем уже в движении, мощи и тому подобных компонентах. Даже броски на разминке у ЦСКА получались проворнее: и наносились шустрее, и шайба после них летела быстрее.

Когда я это увидел и переварил, то совершенно адекватен стал тот факт, что в доброй части атак "Лады" шайба до ворот даже не долетает (как итог – унизительные итоговые 10 бросков по воротам армейца Виктора Фаста). А уж первый гол в исполнении Семена Кошелева, который продавил оборону гостей, ввалившись прямо по центру зоны, вовсе был чем-то само собой разумеющимся. Как и то, что шайбу для него несколькими секундами ранее отобрал, легко и по правилам отшвырнув соперника у центра поля, кто-то из партнеров-защитников.

Тогда я понял, что не зря спросил и Маленьких, и Уланова о том, сколько еще "Ладе" грозит такая ерунда. А прослушав ответы – понял, что те, в свою очередь, не зря называли разное время выхода из состояния грогги: один – 5-6 игр, другой вдвое больше. Разлет при высокой плотности календаря, конечно, небольшой, но уж больно уверенно звучали эти слова.

Можно верить или не верить оглашенным срокам длительности унижения (и я бы верил: календарь тольяттинцев позволяет при нынешней поступи – вырывая очки у таких же, сродни нынешней "Ладе", середняков – идти ровно), но речь не совсем о том. А о том, что рулить этим все равно наверняка будет нынешний главный, Артис Аболс. Только этим можно объяснить тот факт, что ему дают вертеть командой так, как он и его помощники хотят.

Внезапно появившийся в заявке тольяттинцев новичок Дмитрий Костромитин, по моему (отличному от Уланова) мнению, оказался одним из худших игроков матча, не только став виновником решающего гола (хотя до "решающего" ли тут при еще пяти пропущенных), но и получив показатель полезности -3; но никакой вины на него не сваливают.

Обычный момент человечности? Желание поддержать перспективного новобранца? Возможно. Но кому не хочется, будучи призванным к ответу за форменное позорище, снять с себя хотя бы часть ответственности? Только тому, кто уверен в себе, и уверен настолько, что может позволить не выносить сор из избы. Ну а если избой он, как говорят, завладел не совсем чистыми методами, то и подавно...