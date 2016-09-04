Капитан "Лады": Это скорее шок, чем наш реальный уровень

Владимир Маленьких, капитан потерпевшей второе подряд сокрушительное поражение (на этот раз 1:6 от ЦСКА) в матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинской "Лады", в эксклюзивном интервью ответил на вопросы Sobesednik.ru.

– Владимир, что это было?

– То же что и в Питере (2 сентября тольяттинцы уступили СКА 1:5 – Авт.). Не готовы оказались... Я думаю, что это психология. До матча еще выходим и боимся: ЦСКА, такой серьезный соперник... А когда уже счет стал 3-0, только тогда уже немножко задвигались.

– Извиняюсь за вопрос, но как с такой психологией вообще ставить задачу попадания в плей-офф Кубка Гагарина?

– Я согласен. Согласен...

– И то, что удалений у ЦСКА не было, кроме обоюдных...

– Все логично. Удаления зарабатывают, когда лезут на чужие ворота, бегут, пытаются добить шайбу. А мы сегодня вообще ничего не делали.

– Ну и реально ли с такой игрой попасть в плей-офф?

– С такой – конечно же нет. Но мы только что удачно играли дома, я же знаю, как мы играем. Это просто... Это вообще не наш хоккей.

– То есть увиденное – это скорее шок, чем реальный уровень "Лады"?

– Да.

– Значит, команде не нужны укрепления?

– Сезон только начался, он длинный; думаю, руководство еще будет что-то делать, кого-то менять...

– Дмитрий Костромитин – это укрпеление?

– Я думаю, да, он хороший защитник. Просто только приехал – и сразу на игру. Сейчас немного вкатится, и нормально будет все.

– Значит, его приобретение все же связано с нехваткой кадров?

– Да, [наши игроки] получили много травм. Руководство посчитало, что надо подписать [Костромитина].

– Вы как капитан имеете слово в смысле новых трансферов?

– Нет, это не моя обязаность. Моя – выходить, играть, стараться, подбадривать и подсказывать в раздевалке. А в эти дела я не лезу. Решает руководство.

– Может, недостаточно эффективно решает, раз такие результаты? Почему бы вам не внести свои предложения, донести недовольство?

– Нет, это уже... я хоккеист, я должен играть, я не должен туда лезть. Пусть они сами там решают.

– Вот интересно, почему главный тренер "Лады" Артис Аболс почти ничего не подсказывал своим хоккеистам во время игры, а все подсказки шли, в основном, от помощников?

– У нас есть тренер по защитникам, тренер по нападающим, я думаю, они так распределили обязанности. Но когда надо подсказать, то и он подсказывает.

– То есть, это скорее менеджерская работа получается?

– У Аболса?

– Да.

– Как менеджер, он же тренер?

– Менеджер в смысле управленец.

– Я просто не замечал, но мне кажется, и он подсказывает

– И все же об Аболсе, тренер он или менеджер. Когда можно будет судить о его эффективности?

– Если мы будем выполнять то, что он от нас требует, то все будет хорошо. Я же говорю, нас не учат играть так, как мы сейчас играли.

– Сколько тогда времени надо "Ладе", чтобы найти свой хоккей?

– Трудно сказать, у нас и времени нет, у нас каждый матч – как последний, если мы хотим попасть в плей-офф. Не знаю, сейчас 5-6 игр пройдет, тогда посмотрим.

– То есть можно сказать, что через 5-6 матчей игра "Лады" серьезно изменится?

– Я надеюсь. Нам сейчас даже отдыхать некогда, приезжаем домой, и сразу лидеры – "Динамо", "Локомотив"...

– Какие-то поблажки от руководства в связи с графиком есть? В смысле давят на вас или не давят?

– Нет, и дело даже не в графике, мы же не одни такие, все команды играют через день. Это не отговорки.

– Не показывают ли последние неудачные результаты то, насколько Запад в КХЛ сильнее Востока?

– Я думаю, нет. Почему вы так считаете?

– Потому что вы шли на 4-м месте, но только что крупно проиграли двум лидерам.

– Но мы же не лидер. Просто удачно сыграли первые туры. А основные лидеры не вкатились, я думаю.

– Однако вы выиграли, в основном, у тех команд, с которыми будете вести борьбу за выход в плей-офф.

– Поэтому мы тем более должны с такими командами, как ЦСКА, очки зубами доставать. Хотя и понятно, что их уровень выше.