59% россиян считают выступления наших спортсменов на ОИ успешными

Больше половины опрошенных россиян остались довольны выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде-2016.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 64% россиян следили за играми, проходившими в Рио-де-Жанейро. 59% из опрошенных посчитали выступления российской сборной на соревнованиях успешными, а 36% — отличными, передаёт РИА «Новости».

При этом каждый второй из опрошенных признался (45%), что был удивлён итогами выступлений, и только 7% заявили, что российские спортсмены не оправдали их надежд.

Гордость у 36% зрителей вызвали победные выступления российских синхронистов, 30% порадовались за гимнастов и 22% — за борцов.