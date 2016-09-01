Спорт
Источник: РИА Новости
10:00, 01 Сентября 2016 Версия для печати

59% россиян считают выступления наших спортсменов на ОИ успешными

Больше половины опрошенных россиян остались довольны выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде-2016.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 64% россиян следили за играми, проходившими в Рио-де-Жанейро. 59% из опрошенных посчитали выступления российской сборной на соревнованиях успешными, а 36% — отличными, передаёт РИА «Новости».

При этом каждый второй из опрошенных признался (45%), что был удивлён итогами выступлений, и только 7% заявили, что российские спортсмены не оправдали их надежд.

Гордость у 36% зрителей вызвали победные выступления российских синхронистов, 30% порадовались за гимнастов и 22% — за борцов.

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Худик Ольга

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