В МПК назвали условия возвращения российских спортсменов на Игры-2018

В МПК опровергли заявления об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады-2018.

Ранее Sobesednik.ru писал, что российских спортсменов не пустили на зимнюю Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс сообщил, что дисквалификация российских спортсменов закончится, как только Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнит свои обязательства, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, 7 августа Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить Паралимпийский комитет России от международных соревнований. Это произошло после оглашения доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Позднее российскими спортсменами был подан иск в CAS, который отклонили. В настоящий момент более 100 российских спортсменов подали индивидуальный запрос в МПК на участие в Играх-2016.