Мутко обвинил WADA в фальсификации доклада о допинге в РФ

Виталий Мутко заявил о фальсификации доклада WADA, на основании которого российских легкоатлетов не пустили на ОИ-2016.

Министр спорта РФ Виталий Мутко в эфире «Матч-ТВ» заявил, что доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не выдерживает юридической критики. Во главе комиссии стоял Ричард Макларен.

«Мы сделали выводы по докладу и отправим наше мнение в WADA, МОК. Выводы – что он сфальсифицирован. Его юридическая техника не выдерживает никакой критики», – заявил Мутко. При этом он отметил, что Минспорта намерено обратиться в гражданские суды, а авторы доклада будут привлечены к уголовной ответственности.

Виталий Мутко также рассказал, что министерство намерено обратиться в руководство швейцарской компании, которая производила банку для забора проб, с просьбой о публичной оценке продукции.

В докладе комиссии WADA, которой руководил Ричард Макларен, утверждается, что в России якобы существовала управляемая на государственном уровне система сокрытия положительных допинг-проб. На основании этого доклада было рекомендовано отстранить всю сборную России от участия в Олимпиаде-2016.