Замглавы Паралимпийского комитета РФ: Придут они посрамленные!

Вице-президент Паралимпийского комитета России одобрил решение Путина о проведении в РФ своих паралимпийских соревнований.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что по указу президента РФ Владимира Путина в России будут организованы альтернативные соревнования для отечественных паралимпийцев, которых отстранили от участия в Играх-2016. При этом глава государства подчеркнул, что дисквалификация российской паралимпийской сборной унижает Международный паралимпийский комитет, и пообещал на российских соревнованиях поощрить победителей так же, как это было бы сделано по итогам Паралимпиады в Рио.

О том, как это известие восприняли в Паралимпийском комитете России, Sobesednik.ru рассказал вице-президент организации Анатолий Царик. По его мнению, решение Путина является разумным и гуманным, однако о деталях проведения предстоящих соревнований даже в самом комитете пока ничего неизвестно.

«Я думаю, что это здорово, что это по-настоящему государственный, человеческий и гуманный подход. Но, единственное, по деталям никто сейчас вам сказать ничего не сможет – ни министр спорта, ни президент Паралимпийского комитета, ни тем более я. Сейчас детали все прорабатываются. Мы знали о том, что такое решение будет принято, но вот в таком мощном плане, что ребята будут поощрены точно так же, как на Паралимпийских играх – это, конечно, было приятно всем осознавать и понимать. Но деталей никто сейчас не знает, никто вам сейчас не даст, потерпите немножко. Скорее всего, что-то будет отработано на исполкоме на будущей неделе – в понедельник-вторник, не знаю, когда там они назначат исполком, его отменили на этой неделе, – там уже будет сказано, как, что, где, когда. Потерпите, сейчас рано, о деталях никто не может ничего сказать», – сообщил Царик.

Отвечая на вопрос о том, означает ли такое решение руководства страны то, что наши паралимпийцы окончательно прекращают борьбу и не намерены подавать апелляции в международный арбитраж, Царик отметил, что шансы наших паралимпийцев попасть на Олимпиаду в Бразилии очень малы.

«Одно другого не исключает. Борьба продолжается, юристы там что-то пытаются… Но вы же понимаете – сам факт того, что президент сказал, что мы проведем свои [соревнования]! Хотя это тоже может быть и так, и так. Но шансов практически нет. Теоретически шанс есть отстоять и доказать, что это было варварское, чудовищное, несправедливое решение. В этом смысл всех этих, на мой взгляд, судебных процессов, на будущее – чтобы показать, что правда и права человека на стороне все-таки наших паралимпийцев, что это было глубоко ошибочное и бесчеловечное решение. Скорее всего, в этом смысл этих судов. А практически, чтобы за это короткое время чего-то добиться – мне кажется, это нереально», – считает собеседник издания.

Кроме того, Царик отметил, что не считает данное решение изоляционистской политикой властей, и заявил, что в Паралимпийском комитете России не собираются окончательно отгораживаться от Запада, несмотря на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Придут они посрамленные! Это вообще все политическое решение на это время, когда они хотят продлить санкции уже через спорт. Мы же не собираемся отгораживаться. Они пользуются своей властью сегодня – я имею в виду исполком Международного паралимпийского комитета, CAS вот этот и все, что они натворили. Владимир Владимирович [Путин] правильно сказал: "Мне жалко этих людей, им будет стыдно. Каждый из них понимает, что он сделал гадость". Точную дал характеристику состояния этих людей и чего они хотят. Они просто получили указания "лондонского обкома" и действовали соответственно. Вы почитайте прессу мировую, что пишут! Там вал возмущения! И не только в наших дружественных странах (я имею в виду Китай, Индию, Турцию сейчас), а в западноевропейских, в том числе в Великобритании», – заявил Царик.