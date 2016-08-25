Юрист: О шансах для паралимпийцев говорить очень трудно, но можно

Спортивный юрист рассказал Sobesednik.ru, что тему поездки наших паралимпийцев на Игры полностью закрывать еще рано.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

— Меня все журналисты спрашивают о шансах, — рассказал Sobesednik.ru спортивный юрист Артем Пацев, занимавшийся ранее делом российских легкоатлетов. — Шансы всегда есть — и их всегда нет. Юриспруденция такая вещь: бумага, конечно, все стерпит, но никто не предполагал, что иск по легкоатлетам, который был рассмотрен CAS в июне, может быть проигран. Тем не менее было вынесено такое решение, которое ничего общего с правом не имеет.

Мы видели странный пресс-релиз CAS, который был вытащен сразу после оглашения этого решения, в котором они писали: мы подтверждаем правоту российских спортсменов, но при этом все оставляем без изменения. Поэтому шансы всегда есть, но о них говорить трудно, — объясняет юрист.

Артем Пацев Фото: Стоп-кадр YouTube

По словам Артема Пацева, функционал Спортивного арбитражного суда Лозанны в паралимпийском спорте гораздо уже, чем в олимпийском:

— Мы привыкли, что в обычном спорте лозаннский суд является высшим органом разрешения споров и, что бы ни произошло, в конечном счете можно прийти туда и чего-то потребовать, как-то поспорить. Но в паралимпийском спорте существенно снижена роль CAS. Конечная подсудность CAS там существует только в одном кодексе. Тем не менее мы будем пытаться что-то делать, пытаться как-то перевести этот спор в Лозанну.

Спортсмены-паралимпийцы, по словам юриста, в скором времени могут подать индивидуальные иски в правой орган Лозанны:

— Нигде не прописан запрет на подачу индивидуальных исков от спортсменов. Будем пытаться донести до арбитров CAS эту идею. Практика решений CAS за несколько лет свидетельствует о том, что они достаточно широко трактуют вопросы своей юрисдикции. Будем надеяться, что и на этот раз не отступятся от своей практики, а там уже посмотрим, — говорит Пацев.