Племянница Софии Ротару покоряет Голливуд

Племянница Ротару Соня, названная в честь певицы, пошла по стопам своей звездной родственницы, узнал Sobesednik.ru.

Соня уже записала несколько сольных песен, которые имеют большой успех на Украине. Но на этом она останавливаться не собирается. Уже в самое ближайшее время племянница Ротару намерена покорить Америку. Первые шаги в этом направлении она уже делает.

– Я и моя команда ведем переговоры с Disney для дальнейшего сотрудничества, – поделилась Соня. – Пишу саундтрек к американскому фильму и мультику.

Соня – дочь старшей сестры Ротару Лидии. Со звездной теткой она всегда была в хороших отношениях. Правда, о том, чтобы пойти по стопам Софии Михайловны, никогда не думала. Гораздо больше ее привлекал дизайн интерьеров. Поэтому после окончания школы она отправилась осваивать эту профессию в Лондон. Правда, вскоре поняла: всю жизнь заниматься этим она не намерена. Вернувшись в Киев, девушка всерьез занялась музыкой: вскоре у нее появились первые поклонники.

– Соня – очень простая девушка! – рассказали Sobesednik.ru близкие к певице. – Внешне она, может, и не сильно похожа на Ротару, зато по характеру точь-в-точь. Такая же открытая, позитивная и очень целеустремленная, как София Михайловна. Кстати, она никогда не кичилась своим звездным родством. Долгое время София Михайловна даже и не знала, что Соня поет.

Надо отметить, что сейчас девушка категорически не хочет, чтобы ее хоть как-то ассоциировали со звездной теткой. Поэтому взяла себе псевдоним не Ротару, а Кей. Она уверена: с ним пробиться на большую эстраду ей будет гораздо проще.

Впрочем, о Софии Ротару ее регулярно спрашивают журналисты. Кей отвечает: певица ей совершенно не помогает. В недавнем интервью София призналась, что Ротару даже ни разу не намекнула, что может предложить какую-то помощь. Впрочем, судя по всему, она по этому поводу совсем не переживает. Кей уверена, что сможет достичь не меньших успехов, чем в свое время ее звездная родственница.