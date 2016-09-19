Марк Тишман гоняет на велике по ночам

Марк показал Sobesednik.ru несколько упражнений для поддержания тонуса, после чего мы поговорили о спорте и не только.

В свои 37 Марк Тишман выглядит как мальчишка: подтянут, строен, в глазах – озорной огонек. Несмотря на свою занятость, певец старается вести здоровый образ жизни. Марк постоянно находится в движении. Близкие даже шутят, что он мог бы попасть в олимпийскую сборную по легкой атлетике – так быстро он ходит.

«За четыре часа до сна – никакой еды»

– Марк, как ты восстанавливаешь в себе энергию?

– Хожу на фитнес. Нерегулярно, к сожалению. Но это не для увеличения мышц, бицепсов и трицепсов, а просто для поддержания тонуса и настроения. Но более всего люблю ходить пешком и могу в день пройти чуть ли не десять километров: припарковываю машину подальше и иду домой пешим ходом. Мой администратор даже шутит, говорит, что сборная России по спортивной ходьбе потеряла в моем лице. Но я не спринтер, я стайер, марафонец. Выносливый и могу преодолевать большие дистанции. Еще люблю прокатиться на велосипеде. Недалеко от моего дома есть велостанция. Люблю погонять на велике даже глубокой ночью, после концерта. После грохота музыки я просто наслаждаюсь тишиной, наворачивая круги вокруг своего дома на Патриарших, где ночью всегда тихо. Могу колесить на велосипеде почти час. Вот так я и набираю силу и энергию, потраченную на концертах. Мне даже кто-то посоветовал взвеситься до и после концерта, чтобы понять разницу в потерянных калориях и массе. Иногда балуюсь в настольный и большой теннис.

– Ты сова или жаворонок?

– Сова, переквалифицировавшаяся в жаворонка (смеется). Я люблю ночную жизнь и движуху. Но дискотекам и клубам предпочитаю тихие бары в стиле лаундж с друзьями. Желательно без присутствия прессы, чтобы не напрягаться по поводу того, с кем я пришел, как выгляжу, сколько выпил, и чтобы папарацци наутро не выдали в газете нелепый снимок.

– Прибегаешь ли ты ко всякого рода омолаживающим процедурам для поддержания главного «товара» артиста – лица?

– Нет, пока не нуждаюсь в этом. Состояние кожи лица и тела зависит от того, что ты ешь и пьешь. Я люблю хорошенько поесть, но исключаю из рациона жирную пищу. Люблю рыбу и морепродукты, обожаю хлеб и мучные изделия. За четыре часа до сна не позволяю себе ничего, кроме воды. А все остальное – в первой половине дня. Ничего сверхъестественного. Все просто и понятно!

«Боюсь шизофреников»

– Может, на помощь приходят еще и гены?

– Я самый худой в нашей семье. Старший мой брат полнее меня. Возможно, у меня такой метаболизм и нервная система, что все поглощенные калории во мне мгновенно сгорают.

«Я очень боюсь шизофреников...» Фото: Sobesednik.ru

– А пассивный отдых лежа на диване – не твое?

– Абсолютно не мое. Мама моя всегда просит: «Ну ляг ты, полежи!» Я вообще не представляю, чтобы я среди дня лежал на диване неподвижно. Я все время предпочитаю быть в движении.

– А какой ты хозяин в доме?

– Никакой! (Смеется.) Умею все, но ленюсь. Вести хозяйство помогает помощница по дому. Мне всегда есть чем заняться и поэтому я не размениваю себя на бытовые дела.

– Как реагируешь на странности людские? Нервничаешь или спокоен как удав?

– Знаешь, я очень боюсь шизофреников и сумасшедших людей. У меня на этой почве выработалась фобия. Если я вижу рядом подобных людей, перехожу на другую сторону улицы или пытаюсь любым способом убежать подальше от них. Я вообще умею предвидеть и фильтровать нештатные ситуации.

– А чем вызвана твоя любовь к испаноговорящим странам?

– А там море, люди и климат созвучны моему внутреннему миру. Теплый климат сказывается на темпераменте, располагает людей к улыбке, приветливости и гостеприимству, они менее напряженные и меньше оценивают тебя по внешности. А в Москве все больше и встречают по одежке, и провожают по ней же. Я ведь и сам вырос в теплой республике на берегу моря. А почему испаноговорящие? А потому что я и сам говорю по-испански, а это упрощает мне общение.

«Хочу сняться в кино»

– Ты не прибегал к услугам пластических хирургов?

– Мне сейчас 37, и я прекрасно ощущаю себя в своей оболочке. Повальное увлечение пластикой ужасно. Люди лишаются при этом своей индивидуальности. Я не теряю надежды сняться в кино. А для кино ты потерян, если лицо «распахано» пластическими операциями. Ведь все мимические морщины на лице блокируются, и оно теряет выразительность.

– Никогда не сожалел, что выбрал профессию артиста?

– Что ты! Это моя страсть, моя жизнь! Но чем больше я в ней, тем больше меня одолевает страх перед каждым выходом на сцену. Хотя, казалось бы, с годами я должен был стать более уверенным в себе, но вот никак... Паника стихает после контакта со зрителем, но первые минуты перед выходом на сцену для меня самые волнительные. Это какой-то глубинный страх. Возможно, я его придумал сам, чтобы не потерять ощущения новизны, чтобы, как говорится, каждый раз, как в первый раз...

– Можешь сказать, что с годами ты познал жизнь?

– А это ведь бесконечный процесс. Меня всегда пугают люди, которые знают больше ответов, чем задают вопросов. Мне кажется, нормальный человек всегда должен сомневаться. Я вообще не стану общаться с человеком, утверждающим, что он все знает. Мы ведь всю жизнь строим, образно говоря, здание из того, что мы знаем, во что верим, на что ориентируемся, из ответов на главные вопросы жизни. А если ты в 35–40 лет говоришь, что все познал, то надо снести под основание построенное к этим годам здание и строить новое. Зачем же жить, если ты все уже знаешь? Ведь жизнь интересна тогда, когда ты познаешь ее каждодневно, а не тащишься по ней по инерции. Мне хочется быть живым участником процесса под названием «жизнь».

Поступил в школу благодаря Пугачевой

Марк Тишман с успехом участвовал в телешоу «Повтори!» В одном из выпусков певец изображал свою любимую певицу – Аллу Пугачеву, с которой артист некогда близко общался.

– Даже сама Алла Борисовна осталась довольна увиденным! – делится Марк. – А это оценка наивысшая. Ее образ не был для меня сложным. Я ее люблю давно и всегда с интересом наблюдал за ее выступлениями. Она насмотренный и изученный персонаж. Помню, будучи школьником, я не пропускал ни один телефестиваль «Песня года» или программу «Утренняя почта», где пела Алла Борисовна. Кстати, благодаря песне Аллы Борисовны меня взяли в детскую музыкальную школу. Мне предложили спеть детские песенки, а я их не знал. Тогда я попросил разрешения спеть «Паромщика» Пугачевой. Так старался, что меня сразу зачислили в школу. Спасибо Пугачевой! Желание приблизиться к ней было продиктовано возможностью научиться у нее мастерству, мудрости и профессионализму. Она четко отличает талант от фальши и говорит об этом в лицо. Отдалило нас время, да и сейчас у нее другие заботы: дом, муж и дети. Я со стороны радуюсь ее семейному счастью.