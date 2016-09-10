Васильев хочет жениться на Бабкиной

Целая обойма звезд собралась на показе коллекции одежды Надежды Бабкиной для корпулентных женщин, узнал Sobesednik.ru.

«Модный приговор» был в полном составе – Александр Васильев, Эвелина Хромченко, Арина Шарапова. Были на показе и самые близкие люди певицы – сын Данила, невестка Татьяна и внук Гоша.

Исполнительница народной песни преуспевает теперь в новом виде творчества – совместно с российским брендом NAUMI обшивает дам в теле или, как модно сейчас говорить, корпулентных женщин. Кстати, это уже третья коллекция Бабкиной и называется она «Русская зима. XXI век».

Барышням с пышными формами есть чему позавидовать – шерстяные и трикотажные платья смотрятся очень даже эффектно. Материальчик хороший и детали продуманы – натуральный мех и жемчуг. Некоторые модели выглядели не хуже, чем героиня Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани». Да и туфельки на них были стильные – разработала их сама Эвелина Хромченко.

– Есть женщины кустодиевского размаха, и надо думать, как их преобразить. Хлипкий трикотаж всегда нас предательски выдает, – делится своими секретами поющая дизайнер. – Вместе со Светланой Наумовой мы попробовали разработать трикотажные изделия свободной формы – совсем другая песня! Чем более женственными мы будем, тем больше настоящих мужчин будет обращать на нас внимание.

Александр Васильев во всеуслышание признался:

– Я специально прилетел из-за границы, чтобы поддержать свою подругу. Мы бы с ней хотели пожениться, но муж мешает – Женя Гор. Жаль, что она несвободна!

Знатные модницы шоубизнеса – Анастасия Волочкова, Эвелина Блёданс, Наташа Королёва – тоже сочли необходимым поддержать подругу.

Настя Волочкова и племянник мэра Москвы Антон Собянин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

На улице во время показа было выставлено богатое угощение в русском стиле – водка, черный хлеб, селедка, хрен с пирожками...

– О-о-о, хотите хрена! – соблазняла проходящего мимо молодого человека Эвелина Блёданс. Естественно, тот не мог не ответить на призыв – согласился попробовать закуску, которую ему протянула артистка в большой деревянной ложке. Эвелина ловко увлекла его и дальше:

– Посмотрите, какая замечательная тыква! Ее запеченную я люблю с детства. А медок... если его каждый день употреблять с чаем, он заживит все ранки...

Наташа Королёва пришла в пиджаке с желтыми тюльпанами.

– Он что – специально сшит под вашу песню?! – поинтересовались мы у звезды.

– Да! – не без гордости заявила Королёва. – Его сшили для меня специально Дольче и Габбана.

О коллекции коллеги по цеху Наташа отзывалась взахлеб:

– Модно, клево, креативно! Скажите, как много мы видим на улице моделей с размерами 90–60–90?! Слава Богу, что Надежда Бабкина создала коллекцию для женщин с нормальными формами.