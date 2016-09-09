Что творилось за кулисами "Новой волны – 2016"

Корреспонденты Sobesednik.ru отправились в Сочи на «Новую волну» и узнали обо всем, что не показали по телевизору.

Вот уже второй год «Новая волна» проводится не в тенистой Юрмале, а в жарком Сочи. Концерты звезд каждый день показывают в прямом эфире. Впрочем, самое интересное, как всегда, остается за кадром.

Алла взяла отпуск

В этом году «Новая волна» проходит без музы – Аллы Пугачевой. По словам основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, Алла Борисовна попросила дать ей время, чтобы «зритель успел соскучиться». Однако в Сочи не раз поднимался вопрос, кто может взять на себя функции Примадонны.

– Леру можно делегировать в музы, – заявил Сергей Лазарев. – Она уже пятнадцать лет является ведущей этого конкурса. Мне кажется, она достойна. Хотя, конечно, без Аллы Борисовны мы очень скучаем.

Лазарев видит Леру музой Фото: Ольга Лоскутова

Лера каждый день радовала зрителей новыми нарядами. Расстраивает звезду только то, что ее супруг – хоккеист Игорь Макаров – не рядом. Сейчас он играет за Уфу, и видеться с ним у Леры получается крайне редко. Даже в день рождения супруга она была не с ним.

Основное внимание на «Новой волне» приковано к Ксении Собчак. Теледива в Сочи уже не скрывала своего интересного положения. Правда, на тему беременности говорить категорически отказалась: в последнее время Ксюша стала слишком суеверной. «Своего покемона я уже словила!» – только и ответила она любопытным репортерам.

Многие отметили, что беременность сделала Ксюшу более спокойной. Чувствует она себя прекрасно и токсикозом, судя по всему, не страдает. Привилегий из-за беременности Собчак тоже не просит. Вместе с другими ведущими она делит скромную гримерку за кулисами.

Лариса Долина заметно похудела Фото: Ольга Лоскутова

– Она еще даст всем жару! Это затишье перед бурей, – предположил Сергей Лазарев.

Жасмин вышла в свет после родов

Не обходится на «Новой волне» и без казусов. В первый конкурсный день Филипп Киркоров смог отснять свой номер только с третьей попытки. Первые две заканчивались конфузом – во время его выступления замолкала музыка. Филипп расстроился, но смог все обыграть: благо, что пел живьем.

Поднять настроение поп-королю помог давний друг Рики Мартин, который стал главным гостем закрытия. С другими русскими звездами западный певец не общался. Более того, он потребовал очистить закулисье от посторонних. Но нашего Филиппа приветствовал очень тепло и даже делал с ним селфи.

Александр смеется над амбициями звезд Фото: Ольга Лоскутова

На пляже Мартин замечен не был: все время он провел в своем номере стоимостью более 150 тысяч рублей в сутки. Не купалась и Елена Темникова.

– Времени совсем нет! – жаловалась певица. – Я молодая мама, и дочь – мое основное занятие.

Певица Жасмин впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка – сына Мирона. Новый хит певицы про точки и тире пели все, в том числе и Ксюша Собчак. В один из дней Жасмин пообедала с именитыми друзьями.

– Мы отлично провели время, – рассказала певица. – Был Филипп, Каролина (Ани Лорак). Я сейчас на диете, но это не значит, что голодаю! Мы вкусно покушали. В Сочи я прилетела буквально на три денечка: думаю, что Мирон меня простит! – говорит певица. – А вот дочка Маргарита на меня очень обиделась. «Как же так – ты не берешь меня с собой на сцену?» – спрашивала она у меня. Но я не могла ее взять.

Розенбауму жалко новых артистов

Без внучки прилетела в Сочи и Лариса Долина, хотя в последнее время часто берет Сашеньку с собой.

Лещенко тепло приветствовал Филиппа Фото: Ольга Лоскутова

Александр Розенбаум рассуждал о современных музыкантах, которым трудно заявить о себе:

– Главное, чтобы они были не слишком самоуверенны. Когда я вижу молодых людей, которые ведут себя, как Элтон Джон и Уитни Хьюстон, мне становится смешно и жалко их.

– На самом деле все эти победы на конкурсах не так много значат, – вторит мэтру Юлианна Караулова. – Сейчас мало кто помнит, что ныне очень популярные артисты проигрывали на каких-то конкурсах. Важнее всего удача!

Лолита: «Я престарелая идиотка!»

Певица Лолита в Сочи была не в духе. На репетиции она поскандалила с режиссером, который не подготовил ее номер должным образом. А во время выступления едва не потеряла сознание.

Лолита Фото: Ольга Лоскутова

– Слушайте, я так волнуюсь, просто схожу с ума, – говорила она за кулисами. – Я уже минут десять назад как спела, а песня до сих пор меня не отпускает. Перед выходом услышала, какие слова говорил Никита Сергеевич Михалков, и еле вышла на сцену. Не знаю, как я еще жива. Я престарелая идиотка, у которой плохо со здоровьем.

Как удалось узнать Sobesednik.ru, в Сочи Лолита всегда неважно себя чувствует.

– Влажность на меня очень плохо действует! – заявила певица. – Голос садится! Поэтому я сюда прилетаю исключительно ради концертов, а не чтобы гулять по городу. Не выхожу даже на пляж. В последнее время стала проводить концерты в закрытом театре. Это мне помогает беречь голос!

Не нравится звезде и уровень сервиса в здешних местах.

– Я бы повару нашей гостиницы отстрелила все, что только можно, – сообщила певица. – Правда, в другом месте, где живут все гости и артисты, которые приехали на «Новую волну», кормят потрясающе.

Комментарий Отара Кушанашвили:

Отар Кушанашвили Фото: Ольга Лоскутова

– «Я личность завалящую свою из общего не исключаю ряда», и у меня те же вопросы, что и у вас, и я тоже видеть не могу больше ни Костюшкина, ни Леру, ни кого-то там еще, превращающегося на сцене «НВ» в скуловоротный манекен, выдавливающий из себя ходульные формулировки. Я, кстати, накатал гендиректору предприятия «НВ» Александру Румянцеву ехидное на эту тему письмо. Обыкновенно доброжелательный и коммуникабельный, молчит. Все эти ведущие не стоят ни единой моей похмельной реплики. Что до артистов, Игорь Крутой, например, искренне считает Лару Фабиан звездой мирового уровня, что такая же правда, как футболист Кокорин ровня футболисту Суаресу.