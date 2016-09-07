Бритни Спирс разлюбила не спасшего ее охранника

Бритни Спирс охладела к бойфренду после того, как чуть не утонула на Гавайях, узнал Sobesednik.ru.

Охранник проявлял слишком рьяное желание муштровать сыновей поп-принцессы, но, как оказалось, последней каплей была не затрещина старшему сыну, а то, что расслабившийся телохранитель начисто забыл о своих непосредственных обязанностях. Мужик до того разленился, что не заметил, как любимая едва не пошла на корм акулам. Как рассказала 34-летняя певица, дело было на Гавайях, куда она прилетает едва ли не каждый год. Войдя в тихоокеанскую воду, Бритни наслаждалась теплыми волнами, которые уже тогда достигали человеческого роста, кайфовала и в какой-то момент забылась настолько, что задремала, представив себя в уютном бассейне.

Однако вскоре погода изменилась, и Спирс очнулась в тот самый момент, когда ее начало затягивать под воду. Вдобавок блондинку уносило от берега, где принимал солнечные ванны ее получающий жалованье непонятно за что милый. По словам Спирс, от ужаса она даже не могла кричать и почти утонула. Если б не счастливый случай, не ударивший пальцем о палец телохранитель дал бы ей погибнуть в столь оживленном месте. Но, к счастью для кумира миллионов, когда та уже мысленно со всеми попрощалась, подхватившая волна выбросила выбившуюся из сил барышню на берег. Вот тогда-то роману с не оправдавшим надежд бодигардом и пришел конец.