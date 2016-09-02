Звезда "Дома-2": Почему я "уродина", "ш" и "б"? Потому, что юбку задрала?

Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о том, из-за чего ей завидует Суханова и почему она неделями не моет голову.

«У Эллочки зависть через рот лезет»

– Никакая я не старая бабка: у меня глаза красивые, брови шикарные, – заявляет женщина в ответ на обвинения, что в ее возрасте нужно сидеть дома, а не сниматься в молодежных программах. – У меня нет трех сисек и трех ног, я такая же, как все. Плевать мне, что и кто считает – что мне хочется, то я и делаю. Я вырастила детей, теперь могу идти в отрыв. Про меня пишут: «уродина», «ш», «б». Почему «ш» и «б»? Потому что юбку задрала? Это хулиганский поступок, но тогда судите всех, кто ж... показывает! Их тоже под расстрел! Подумаешь, юбку подняла! Знаете, какой для меня лучший комплимент? Когда я иду по улице, ко мне люди подходят и говорят: «Раньше мы «Дом-2» спокойно смотрели. А сейчас, когда вас показывают, к экрану приковываются все: и наши трехлетние дети, и 81-летние бабушки». Неужели мне лучше курить, пить и матом ругаться? Лучше я буду устраивать позитив!

«Когда я иду по улице, ко мне люди подходят и говорят: «Раньше мы «Дом-2» спокойно смотрели. А сейчас, когда вас показывают, к экрану приковываются все...» Фото: Instagram

Впрочем, Татьяна Владимировна все же переживает за то, что показала всей стране исподнее. Она уверяет: сейчас бы так не поступила.

– Если бы все сейчас можно было назад вернуть, хрен бы я дала Эллочке и всей этой псарне повод меня задевать! Никогда бы не подняла юбку, чтобы они свой рот не открывали. За что меня зацепить можно? Только за ту юбку… У Эллочки зависть через край, через рот лезет. У Мариночки нашей – один миллион подписчиков. Эллочке даже не снилась такая цифра. Ей до пенсии нужно, чтобы было так много подписчиков. Она такую дедовщину создает. Если бы ее выгнали с проекта, я бы вздохнула легко. Она мне покоя не дает, эта Эллочка! Если бы мне сказали: «Хочешь иметь внешность Эллочки и столько же лет сейчас, как ей?» Я бы ответила честно: «Упаси боже!» На хрен мне это надо! Моя мама говорила, что красивую женщину и в старости видно. Я и в гробу буду красивая…

«У меня волосы, как у собаки»

Африкантова-старшая не скрывает: ради эффектной внешности она регулярно ухаживает за собой. Например, в Дубае вживила в лицо специальные нити, которые подтянули ее кожу. А вот голову звезда «Дома-2» не моет неделями. Оказывается, намеренно.

– У меня волосы, как у собаки: я их мою один раз в две недели, – продолжает Татьяна Владимировна. – Они у меня самоочищающиеся. Может, оттого, что мою их редко, волосы у меня хорошие? Шампунь – это химия. Старайтесь мыть натуральными средствами. Моя мама говорила, что лучше разбить два яйца и ими помыть голову. Я вам открываю секреты. Но вместо того, чтобы сказать спасибо, мне пишут: «Идиотка, плохая, такая-сякая!» А я искренне говорю. Посмотрите, по улице бегает дворовая собака, ее никто не моет, но шерсть хорошая. Потому что у нее хорошее питание. Так и у человека. Я могу месяц не мыть волосы.

Марина Африкантова Фото: Instagram

Африкантова признается: несмотря на то, что на «Доме-2» полностью освоилась, до сих соблюдает субординацию с ведущими. Бузову и Бородину она никак не может назвать на «ты». Кстати, Татьяна Владимировна опровергает слухи о том, что Бородина собирается покидать проект ради семьи.

– Я такого не слышала, – удивляется звезда «Дома-2». – Вряд ли. Почему бы ей уходить? Я слышала, что она примирилась со своим мужем, и слава Богу.

Сама Татьяна Владимировна с проекта уходить не собирается. А вот ее дочь Марина об уходе задумывается. А все из-за постоянной травли со стороны недоброжелателей. Африкантова уверяет, что дочь может покинуть проект уже в самое ближайшее время.

– У Марины доброе сердце, но оно от боли разрывается! – вздыхает женщина. – Эта травля напоминает фильм «Чучело». Помните, когда дочку Аллы Пугачевой затравливали? Примерно такая же травля идет на Мариночку. Вероятно, «Дом-2» частично позаимствовал манеру взаимоотношений из того фильма!