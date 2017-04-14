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Источник: «Зажигай!» №14-2017
11:08, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Аркадий Укупник завидует группе "Грибы"

Укупник
Аркадий Укупник
Фото: Global Look Press

Аркадий Укупник верит, что его новая песня станет так же популярна, как хиты группы «Грибы».

Аркадий Укупник на премии «Шансон года» светился от счастья: он наконец-таки вернулся на сцену. После долгого перерыва Укупник решил снова запеть и даже выпустил новую песню.

– Я завидую группе «Грибы»! – смеялся певец. – В наше время вырастают хиты, которые поют «Грибы». Надеюсь, моя новая песня станет не менее популярна. Тот массовый психоз, который начался сейчас из-за группы «Грибы», в свое время был из-за моей песни про паспорт. Меня до сих пор приглашают на свадьбы и просят исполнить именно эту песню – «Я на тебе никогда не женюсь!» Я смеюсь: «Ребята, она вам уже не поможет!»

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Ильинский Дмитрий

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