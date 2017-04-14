Аркадий Укупник завидует группе "Грибы"

Аркадий Укупник верит, что его новая песня станет так же популярна, как хиты группы «Грибы».

Аркадий Укупник на премии «Шансон года» светился от счастья: он наконец-таки вернулся на сцену. После долгого перерыва Укупник решил снова запеть и даже выпустил новую песню.

– Я завидую группе «Грибы»! – смеялся певец. – В наше время вырастают хиты, которые поют «Грибы». Надеюсь, моя новая песня станет не менее популярна. Тот массовый психоз, который начался сейчас из-за группы «Грибы», в свое время был из-за моей песни про паспорт. Меня до сих пор приглашают на свадьбы и просят исполнить именно эту песню – «Я на тебе никогда не женюсь!» Я смеюсь: «Ребята, она вам уже не поможет!»