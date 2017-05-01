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Источник: «Зажигай!» №5-2017
06:07, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Виталий Гогунский заступился за Аллу Пугачеву

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: Global Look Press

На Алле Пугачевой вот уже несколько недель подряд нет лица, узнал Sobesednik.ru.

Певица номер один хоть и выходит в свет, но делает это без особого энтузиазма. Сейчас Аллу мало что радует. Фанаты переживают: из-за злосчастной петиции с требованием убрать ее с экранов телевизоров, которую подписали несколько сот тысяч человек, Алла впала в депрессию!

Сама Примадонна свое состояние не комментирует. Певица и раньше была немногословна, а сейчас и вовсе замкнулась в себе. Но близкие люди уверяют: у Пугачевой все наладится. Такого же мнения придерживается и звезда «Универа» Виталий Гогунский.

– Алла Борисовна находится в особом статусе, – говорит актер. – Главное, чтобы не впали в депрессию те, кто ее обижает! Помните шутку про Мону Лизу: «Она вправе сама выбирать, кто ей нравится и кому улыбаться!» В случае с Аллой Борисовной примерно так же! Кто недоволен «Голубыми огоньками», стоит поменять телевизор. Лично для меня Алла была самым ярким пятном. И конечно, еще костюм Филиппа Киркорова. Понять недовольство людей новогодними «Огоньками» можно: лично у меня от их просмотра разболелась голова. Я просто выключил телевизор. На всех каналах – жалкое зрелище! Почему именно Аллу Борисовну, которая стала единственным светлым пятном в череде этих бездарных выступлений, назначили ответственной, непонятно. Она априори не может выступить плохо!

Виталий Гогунский
Виталий Гогунский
Фото: Global Look Press

Гогунский уверяет: поддерживать Пугачеву он будет всегда. Ведь Алла Борисовна сыграла в его жизни большую роль. В свое время она давала ему ценные советы в шоу «Один в один», а сейчас учит его дочь Милану… вокалу. Благодаря Алле дочь актера «Универа» может стать большой звездой.

– Моя дочка говорит: «Я школу моей любимой Аллочки Борисовны не брошу никогда», – рассказывает Гогунский. – Разве не это главное? Пугачева создала там такую атмосферу, что дети, уставшие после занятий в общеобразовательной школе, не хотят оттуда уходить! Это прекрасно! Хотя Милана не только у Аллы Борисовны учится, она ходит на гимнастику, еще посещает обычную музыкалку. Она взрослеет, развивается – мне интересно за ней наблюдать. Знаете, теперь уже я сам у нее прошу совета, как вести себя на сцене. А как иначе? Ведь ее первое выступление просмотрели сразу десять миллионов человек! Мне кажется, наши дети знают больше, чем мы.

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Ильинский Дмитрий

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