На дне рождения Яна Рудковская пообещала новую сенсацию

Роскошную вечеринку устроила Яна Рудковская по случаю своего 42-го дня рождения, узнал Sobesednik.ru.

Продюсер собрала самых близких друзей в старинном особняке Эрихсона в самом центре Москвы. Гостей Яна попросила прийти в золотом. В результате и без того роскошные интерьеры особняка засияли еще более яркими красками.

– Собрать вместе такое количество разных людей в золотом может только Яна, – улыбалась Ксюша Собчак. – А еще сделать так, чтобы за одним столом объединились все, включая Тину Канделаки и Ксению Собчак.

Помимо двух заклятых подруг, к старинному особняку один за другим подъезжали Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лера Кудрявцева, певица Жасмин... Именинница встречала друзей лично.

– Я самый счастливый человек на земле, – не стала скрывать Яна. – В одной известной песне поется: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Это правда: сегодня убедилась в этом в очередной раз!

Присутствующие отметили домашнюю атмосферу, которую смогла создать Рудковская. Гостей кормили блюдами итальянской кухни, а сама именинница зажигала вместе с «Градусами» и Димой Биланом.

– Ян, я без тебя не умею жить, – перефразировал слова своей известной песни Дима.

Кульминацией выступления Билана оказалась «Не отрекаются любя», которую он исполнил вместе с Аллой Пугачевой. Дима проникновенно пел о любви, а Алла Борисовна мастерски импровизировала. Их дуэт стал главной сенсацией вечера. Гости отметили: они с Димой обнимались уж слишком жарко. Кажется, Примадонна стала немного отходить от переживаний по поводу злосчастной петиции.

– Можно заработать почет и уважение, но это ничего не стоит, если нет у человека достоинства, – заявила Алла. – Я рада констатировать факт, что у тебя, моя девочка, оно есть. Твое достоинство проявляется в поступках. Я долго искала подарок: думаю, как бы это подошло к ее завтраку!

Яну в этот вечер окружали не только именитые друзья, но и любимая семья: муж Евгений Плющенко, мама и трое сыновей. С младшим, Гном Гномычем, в этот вечер случился конфуз: он оступился и разбил подбородок. Но даже травма не помешала ему продолжать веселиться.

– Я горжусь, что у меня такие дети, – сказала Рудковская.

Подарки и роскошные букеты цветов. Их вывозили на нескольких машинах. Продюсер уверяет: совсем скоро она в очередной раз удивит.

– Я безумно благодарна всем своим друзьям, которые разделили со мной такой прекрасный вечер, – рассказала нам Яна. – Но расслабляться я не намерена. Совсем скоро мы готовим очередную сенсацию. Я уверена, что равнодушным никто не останется.

– Яна, о чем вы мечтаете сейчас? – напоследок поинтересовались мы у счастливой именинницы.

– Только о том, чтобы мои близкие и друзья были счастливы!