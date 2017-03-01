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Источник: «Зажигай!» №3-2017
06:07, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Елена Захарова экономит на сумках

Елена Захарова
Елена Захарова
Фото: Global Look Press

Актриса Елена Захарова провела свой отпуск на Тенерифе, узнал Sobesednik.ru.

Испанский курорт пришелся русской звезде по душе.

Я первый раз была там: взяла машину и объездила пол-острова, – вспоминает актриса. – Осмотрела достопримечательности: мне все понравилось. Прилетела туда без шортов и майки, я думала, там будет холодно. А оказалось, все наоборот!

Актриса не скрывает: дорогие вещи в ее гардеробе появляются не так часто. Например, покупку сумок, на которые светские модницы тратят сотни тысяч рублей, она считает бесполезной тратой денег.

– Сумки – это очень затратное удовольствие, – говорит актриса. – Кто-то может себе позволить сумку за три тысячи евро. У меня такой возможности нет.

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Мигулина Катерина

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