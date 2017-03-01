Елена Захарова экономит на сумках

Актриса Елена Захарова провела свой отпуск на Тенерифе, узнал Sobesednik.ru.

Испанский курорт пришелся русской звезде по душе.

Я первый раз была там: взяла машину и объездила пол-острова, – вспоминает актриса. – Осмотрела достопримечательности: мне все понравилось. Прилетела туда без шортов и майки, я думала, там будет холодно. А оказалось, все наоборот!

Актриса не скрывает: дорогие вещи в ее гардеробе появляются не так часто. Например, покупку сумок, на которые светские модницы тратят сотни тысяч рублей, она считает бесполезной тратой денег.

– Сумки – это очень затратное удовольствие, – говорит актриса. – Кто-то может себе позволить сумку за три тысячи евро. У меня такой возможности нет.