Оксана Сташенко приезжает в Китай к родителям каждый год

Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко обожает путешествовать, узнал Sobesednik.ru.

Артистка побывала во многих странах мира, но больше всего ей понравился Китай. Эта страна, в которую она впервые попала двадцать лет назад, подарила ей не только новые ощущения, но и даже… вторых родителей.

Любовь к Китаю у меня возникла с первого взгляда, – рассказывает 50-летняя заслуженная артистка России. – В эту страну невозможно не влюбиться. Впервые я прилетела в Китай в 1996 году для съемок в международном проекте. Как только вышла из самолета, поняла: эта страна – моя. Мы снимались в Гуанчжоу. Там располагается огромная киностудия. Оказалось, что китайцы обожают русскую драматургию. Они смотрят наши учебные фильмы, устраивают спектакли.

Во время первой поездки Оксану вдохновили не только местные красоты, но и люди. Китайцы сразу приняли русскую актрису тепло.

– Во время этой поездки я познакомилась с удивительной женщиной – нашим переводчиком Чень Бао Чень, – рассказывает Оксана. – Она в прошлом актриса, профессор русского языка. Чень Бао Чень тепло ко мне относилась, старалась во всем помогать. Ведь для русского в Китае все непривычно! Оказалось, что так тепло она отнеслась ко мне не случайно. На третий день мне сказала: «Ты – моя дочь! Ты такая же, как она. Так же машешь руками, так же говоришь!» Уже потом я выяснила, что ее дочь ушла из жизни. Так я стала называть Чень Бао Чень мамой. Ее муж – Цы Тэ – стал для меня папой! Теперь у них появился еще сынок – мой супруг. Он, кстати, тоже очень похож на китайца.

В прошлом году Сташенко отметила двадцатилетие со дня знакомства с китайскими родителями. В них она души не чает и старается летать в Китай каждый год.

– Обычно мы гостим там около месяца, – рассказывает актриса. – Раньше встречали там и Новый год. Но в этом году поедем к родителям только 20 апреля. С ними мы всегда на связи. Раньше писали друг другу письма. Они шли очень долго – двенадцать дней. Сейчас в этом плане, конечно, проще.

– В Пекине мы обязательно посещаем улицу Ванфуцзин, – продолжает артистка. – Каждый вечер она преображается! Там открываются лотки с разными вкусностями. Здесь можно попробовать все что душе угодно! Даже скорпионов! Но я на такие эксперименты не решаюсь. Пробовала только морские огурцы. А из экзотических блюд обожаю тухлые яйца. Тем, кто будет в Китае, советую их обязательно попробовать. Тухлые яйца сначала держат в извести, а только потом подают к столу. В общей сложности их готовят сорок дней! В результате белок выглядит как изумрудное желе, а желток – темно-зеленый с ярко-желтой серединкой! Конечно, вкус у этого блюда специфический.

Своих китайских родителей Оксана познакомила и с родной мамой. Та отнеслась к известию о том, что у ее дочери появились вторые родители, с воодушевлением.

– Моя китайская мама приезжала в Москву в 2001 году на три месяца, – продолжает актриса. – Мы очень много гуляли и по Измайловскому парку, и по Красной площади. Я у своей родной мамы Оли спрашивала: «Ты не обижаешься, что я называю другую женщину мамой?» На что она мне ответила: «Как я могу обижаться на женщину, которая тебя так сильно любит? Я счастлива, что она появилась в твоей жизни!» Я до конца жизни передавала мамочке от своих китайских родителей и приветы, и фотографии, и письма, и подарки. Они разговаривали по телефону. Мои китайские родители уже взрослые люди. Мамочке исполнилось 84 года, а папе – 88 лет. Они очень правильно принимают свою зрелость. Все время говорят: «Ничего страшного в нашем возрасте нет. Это закон природы. Так должно быть. Еще никто не молодел и никто на земле не жил вечно!» Говорят это с улыбкой на лице: этому у них нужно всем поучиться!

Своих родителей Оксана старается радовать разными вкусностями. Каждый год она привозит в Китай четыре чемодана с разными продуктами. Больше всего ее родители обожают черный бородинский хлеб.

– Его мы привозим целый чемодан! – улыбается актриса. – А еще берем с собой сыр, сосиски, колбасу. У них там продается колбаска, больше напоминающая охотничью, но только сладкая. Обязательно покупаю в России черный шоколад, сгущенку и майонез, которого у них нет. А оттуда привожу различные соусы. У нас, конечно, китайские продукты тоже можно найти. Только стоят они в пять раз дороже.