Сергей Зверев лишился секса из-за короны

Sobesednik.ru выяснил, от чего звезда в шоке на этот раз. Речь, конечно же, о стилисте Сергее Звереве.

«Король гламура» Сергей Зверев в ужасе. Из-за некачественных корон, без которых он не представлял своего появления в обществе, он оказался на грани нервного срыва! Певец забыл обо всем на свете, в том числе и об интимной жизни. Какой тут секс, когда ты едва не стал посмешищем!

ЧП случилось со звездой во время недавнего выступления. Исполнив несколько хитов, певец взглянул на пол и увидел, что стразы с его короны стали осыпаться! Зверева охватил настоящий ужас! Такого он не мог себе представить даже в страшном сне.

– Я весь в кураже, излучаю секс, стою, пою, а с меня сыплются блестки! – ужасается Зверев. – Представляете? А все из-за некачественных корон. Оказывается, большинство дизайнеров их делают на клею! А я об этом не знал. Думал, что все качественное. Я сказал: у суперзвезды должно быть все самое лучшее. Никакого клея!

Сергей радуется: хорошо, что его конфуз не заметили главные конкуренты – Николай Басков и Филипп Киркоров, которые наверняка потешались бы над ним еще долгие годы. Сразу после ЧП певец заказал новую корону – качественную и надежную. Ее певец выгулял на недавнем вручении Fashion New Year Awards 2017, где заветные статуэтки получили самые яркие представители модной индустрии. На премии Зверев крутил головой и влево, и вправо: все блестки остались на месте.

– Теперь ничего не сыплется, несмотря на возраст, – обрадовался певец. – Очень красиво, и все стразы на месте. Сейчас кризис: короны стоят очень дорого. Есть, конечно, и дешевые. Но на себя лучше денег не жалеть.

Сам Сергей уверяет: после того как уладил вопрос с коронами, у него наступило душевное спокойствие и наладилась сексуальная жизнь. И хотя постоянной дамы сердца у Зверева нет, на любовном фронте у него все нормально.

– У меня влюбленность в двух дам, – ошарашил певец. – А в молодости, когда я учился в ПТУ №13, которое теперь называется Академией парикмахерского искусства, мог одновременно кутить и с тремя-четырьмя. Помню, однажды у меня было пять девчонок, в которых я был влюблен. Встречался сразу с тремя, но они об этом, конечно, не знали! В те времена я мог себе это позволить: дело молодое, сил полно!

Сейчас певец уже давно никого не добивается. Он уверяет: девушки сами всеми силами пытаются обратить на себя внимание. На что только не идут поклонницы, чтобы быть поближе к «королю».

– В последнее время у моих фанаток появилось ноу-хау! – продолжает Сергей. – Стою пою, а они на сцену кидают трусы с «Дубровки» и лифчики оттуда же. Я им говорю: «Девочки, вы что, с ума сошли? Такое носить нельзя: ни один мужик не клюнет!» Белье должно быть дорогим! Вообще многие девушки ведут себя ужасно! Я им говорю: «Не бухайте: это не айс!» Но разве они слышат. А еще курят! Я им говорю: «Бросьте!» А они мне отвечают: «Мы же только кальян!» Так это тем более нельзя: им же рожать потом. Кого они родят? Моя девушка должна быть некурящей.

Певец уверяет: в новом году вероятность выйти замуж у представительниц слабого пола повысится в разы. А все из-за Петуха, который обожает выделяться и привлекать к себе внимание.

– Посмотрите на петуха: он яркий, крутой! – радуется Сергей. – А какая у него грациозная фигура: весь распальцованный. Поэтому и все куры вокруг должны быть отпадными. Девушки в новом году должны одеваться ярко и креативно, это всегда нравится мужикам. Пометьте свисток красной помадой и ни в чем себе не отказывайте. Наденьте на себя все блестки и стразы мира, перья, цветы – это все модно в новом году. Также приветствуются оттенки золота, серебра и красные цвета! Ни один мужик не пройдет мимо! Этот год вообще очень хорош для брошенок и тех, кто не нашел вторую половину. Оденутся ярко, может, кто и замуж позовет!