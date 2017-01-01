Продюсер: На Вадима Казаченко сделали приворот, и не один

У Вадима Казаченко обнаружилась тайная – и притом будто бы настоящая – жена.

Тайная жизнь 53-летнего певца Вадима Казаченко для многих стала полной неожиданностью. На протяжении последних двух с половиной лет популярный некогда певец имел официальную жену. Не Ирину Аманти, с которой регулярно выходил в свет и представлял не только как директора, но и как спутницу. Законной супругой артиста на самом деле считалась 35-летняя Ольга, которая долгое время была ярой фанаткой певца. Разобраться в запутанной личной жизни исполнителя хита «Больно мне, больно» не смог даже Андрей Малахов. Продюсер и подруга певца Любовь Воропаева считает, что без любовной магии дело не обошлось...

В шоубизнесе известие о том, что Казаченко имеет законную супругу, которая ждет ребенка, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все были уверены, что настоящая спутница певца – его директор Ирина Аманти, с которой он вместе больше двадцати лет. В свое время Аманти ради Вадима оставила успешный бизнес в Америке и переехала в Россию. Их взаимоотношения для многих казались идеальными: они всегда появлялись вместе и выглядели очень счастливыми. Во время проекта «Один в один», где участвовал Казаченко, Ирина тоже не отходила от него ни на шаг. Никто даже и подумать не мог, что в это время Вадим расписался со своей поклонницей Ольгой. Близкий друг семьи певца, продюсер и поэт Любовь Воропаева, в свое время сделавшая звездой Женю Белоусова, уверена: Вадима приворожили.

– Я сама нахожусь на грани нервного срыва, потому что переживаю за происходящее, – пояснила нам Любовь. – В шоубизнесе я была единственным человеком, с кем Ирина Аманти делилась всей этой ситуацией и кому выплакивала свою боль. Я молчала все эти годы, морально поддерживая Иру в ее жуткой трагедии. Внешне она держалась молодцом, и никто не знал, что происходило в их с Вадиком отношениях. Об этом не догадывалась даже Ирина мама. Я не знаю, как Аманти выжила, ведь ее любовь к Вадику безгранична и безмерна! Она ни за что не хотела вмешиваться в ситуацию, которая заходила все дальше и дальше. Прежде всего из-за своей женской гордости. Она говорила только одно: «Люба, я хочу, чтобы он сам одумался! Его как подменили!»

Воропаева с Аманти согласна. В последние годы она и сама не узнавала прежнего Казаченко – добродушного и веселого. Вадим сильно изменился: он стал закрытым и раздражительным. Многие предполагали, что всему виной – кризис среднего возраста. Оказалось, все гораздо сложнее.

– Я предполагаю, что на Вадима были сделаны привороты, и не один, – вздыхает поэтесса. – Я видела в своей жизни мужчин, с которыми проделывали такие «операции». Это было страшно. Я пыталась сказать об этом в программе «Пусть говорят» вслух, но перекричать всю эту свару не сумела. Во время съемки пыталась донести главную мысль, которую в итоге вырезали. Зачем устраивать весь этот цирк на телевидении?! Ведь каждый из нас в жизни может ошибаться и даже совершать нелицеприятные поступки и должен нести за это ответственность в реальной жизни, а не на экране телевизора.

Супруга Вадима Ольга против развода Фото: Стоп-кадр YouTube

Воропаева считает, что в официальном браке никаких чувств не было и законная на сегодняшний день супруга певца – Ольга – никогда не любила мужа.

– Будучи его многолетней фанаткой, она добивалась сначала доступа к его телу, потом – к фамилии, а теперь к деньгам, – продолжает поэтесса. – У меня складывается впечатление, что будущий ребенок ее волнует в этой ситуации меньше всего и является лишь средством и орудием шантажа. Бедный малыш! Я не стану обсуждать Катю Гордон, которая защищает Ольгу. Ее можно понять: Кате нужно делать свой бизнес – центр помощи беременным девушкам. Вероятно, ее центр может принести немало пользы, но в данном конкретном случае происходит обратное. Увы!

Сейчас главное слово должен сказать Вадим. Исход в этой ситуации возможен любой: делать какие-либо прогнозы почти никто не берется.

– Я уверена, что свою жизненную ситуацию он разрулит честно и по-мужски, ведь рядом с ним настоящая женщина с большой буквы – Ирина Аманти, которая в любой ситуации готова подставить ему свое хрупкое плечо, даже умирая от боли, причиненной его предательством!

Аманти предлагают работу

В светской тусовке многие уверены: Ирине не стоит прощать Вадима. У Казаченко, который уже долгое время не считается топовым артистом, всегда есть работа и гастроли. Об этом в кризисное время приходится мечтать даже раскрученным звездам. Концертный успех Вадима – заслуга Ирины, которая умеет грамотно выстроить работу. Зная об этом, певец Андрей Ковалев, например, уже предложил Ирине работу.

– Я бы с удовольствием взял Ирину концертным директором, – поделился он. – А Вадика зря защищали. Тряпка и мерзавец!