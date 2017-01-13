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12:00, 13 Января 2017 Версия для печати

Экс-солистка "Лицея" умерла из-за упавшей полки в ванной

Бывшая участница группы «Лицей» Жанна Роштакова внезапно скончалась в своей квартире во Владивостоке.

Как пишет сайт «Вести.ру», певице было 33 года. В последние годы она проживала во Владивостоке, но планировала переехать в столицу.

О смерти Роштаковой сообщил ее друг детства, певец Прохор Шаляпин. По его словам, девушка умерла всего через несколько минут после их телефонного разговора.

«Мы всегда были "на одной волне", Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка... Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало через несколько часов после нашего разговора... в 33 года… трагедия настигла дома, неожиданно... Она ничем не болела и ничего не предвещало беды...» — написал Шаляпин в своем блоге.

Позже в интервью порталу «Дни.ру» певец рассказал, что причиной смерти Роштаковой стал бытовой несчастный случай.

«Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце», – сообщил артист.

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