Как заработать три миллиона, не выходя из дома?

Sobesednik/ru попытался выяснить, сколько российские знаменитости зарабатывают на своих эккаунтах в соцчести Instagram.

Еще год назад ходили слухи, что эра невероятной популярности социальной сети Instagram скоро пройдет. Но до сих пор ничто не смогло заменить сервиса, в котором можно не только завести личную страничку, но и поднять бизнес с нуля, а главное – иметь возможность получать баснословные деньги за рекламу. Мы решили выяснить, сколько денег получают отечественные звезды за банальную публикацию фото товара или магазина в своем блоге.

Так уж сложилось, что самыми посещаемыми страничками в интернете стали блоги звезд телепроекта «Дом-2». Недаром эта программа уже более десяти лет держит самые высокие рейтинги на телевидении. Бывшие и нынешние ведущие и участницы шоу зарабатывают свои кровные не только ежедневными выходами в эфир, но и регулярной рекламой. Так, например, бессменная участница, а ныне ведущая телестройки Ольга Бузова в связи со своим разводом решила поправить нестабильное финансовое положение и принялась давать рекламу с удвоенной силой. За месяц Бузова увеличила количество постов в социальной сети с двадцати до шестидесяти в месяц. Теперь российские компании могут заказать себе рекламу у Ольги за 200 тысяч рублей.

Коллега Ольги по телепроекту «Дом-2» Ксения Бородина тоже недавно была на грани разрыва отношений с мужем, что подняло ее популярность и прибавило более миллиона подписчиков в Instagram. Теперь девушка практически через день выкладывает рекламу какого-либо бренда и берет за это, так же как и Бузова, 200 тысяч рублей. Кстати, в отличие от многих коллег, Бородина оформляет все договоры легально и платит налоги.

Еще одна телеведущая проекта, правда, уже с приставкой «экс», молодая мама Ксения Собчак, тоже регулярно делает рекламу в своем микроблоге. Причем если раньше у девушки были посты лишь о средствах по уходу за собой и вещи новомодных дизайнеров, то сейчас на страничке Ксюши можно найти множество товаров для маленьких детей.

Спрос рождает предложение, и вот уже несколько колясок и люлек отрекламировала некогда ненавидевшая детей Ксения. К слову сказать, реклама у теледивы разнится в цене для разных фирм. Для кого-то это будет стоить до 300 тысяч рублей, а для кого-то больше. Не может не радовать, что Собчак не уклоняется от уплаты налогов и, прежде чем давать рекламу, заключает официальный контракт.

Бывшая участница телестройки Дарья Пынзарь сейчас позиционирует себя как успешная бизнес-леди, мать двоих сыновей. После ухода с проекта девушка активно снимается в различных телешоу с целью поддержания прежней популярности и дает рекламу в микроблоге. Расценки у Пынзарь гораздо приятнее, чем у коллег. Пропиарить китайский пуховик или домашний тортик обойдется всего в 50 тысяч рублей. При этом владелица аккаунта утверждает, что следующие 2 часа после рекламы она больше ничего не выложит.

Еще одна любительница подзаработать на рекламных постах – бывшая гражданская жена Тимати Алёна Шишкова. Юная красавица рекламирует в основном косметические процедуры в столичных салонах красоты, а также личные вещи, начиная от нижнего белья и заканчивая шикарными меховыми шубами. Стоимость рекламы в блоге Шишковой 120 тысяч рублей.

Скандально известная актриса Настасья Самбурская тоже грешит чрезмерным злоупотреблением внимания своих подписчиков. А их в аккаунте Настасьи более семи с половиной миллионов человек. Актриса, прославившаяся своей ролью в молодежном сериале «Универ. Новая общага», высоко подняла планку для рекламодателей.

Девушка просит за один пост на своей странице 300 тысяч рублей, но с условием заключения договора. При этом все проводится официально, и рекламодатель без труда и лишних переплат получает счет с печатью и подписью.

В общем, если учесть, что среднее количество рекламных постов в месяц на странице любой знаменитости – 15–20, нетрудно подсчитать, что лишь на этом можно заработать от 3 миллионов рублей.