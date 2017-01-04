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Источник: People
08:22, 04 Января 2017 Версия для печати

50-летняя Джанет Джексон родила сына без стресса

Известная американская певица Джанет Джексон родила сына в возрасте 50 лет.

О радостном событии в семье Джексон журналу People рассказал представитель певицы.

«Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана с трепетом приветствовали появление на свет сына Иссы аль-Мана. Джанет рожала, не испытывая стресса, и восстанавливает силы в комфортных условиях», – сообщил собеседник издания.

Слухи о том, что младшая сестра легендарного Майкла Джексона ждет ребенка появились еще в мае прошлого года, однако сама певица подтвердила свою беременность только в октябре. В апреле Джексон внезапно прервала концертную деятельность, объяснив это рекомендациями врачей.

В декабре 50-летняя Джанет тайно вышла замуж за миллиардера из Катара Виссама аль-Мана. Для обоих супругов родившийся ребенок стал первенцем.

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