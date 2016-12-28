В Новый год Пугачева накормит Жванецкого пельменями

Sobesednik.ru выяснил, как и в какой компании Примадонна собирается встречать Новый год.

Алла Пугачева наступающий Новый год встретит в подмосковной деревне Грязь. Скучать в замке одной Алле не придется. В новогоднюю ночь она по традиции устроит шумную вечеринку, на которой будут веселиться ее близкие друзья.

«Шампанское у Аллы под запретом»

Сейчас народная артистка активно продумывает новогоднее меню. Друзья певицы знают: голодным от Пугачевой не уйдешь никогда.

– Мама контролирует весь процесс сама, – открывает тайны дочь Аллы, Кристина Орбакайте. – Я на черной работе: могу красиво накрыть или помочь порезать сыр, колбаску. За горячие сложные блюда не берусь. Этим занимается мама. Под ее чутким руководством накрывается весь стол. Очень хорошо у нее получается утка: нежная и мягкая. Такую вкусную, как у мамы, я не ела нигде. Не знаю всех тонкостей приготовления: она ее как-то по-особенному вымачивает. Но получается очень вкусно!

О кулинарных способностях Аллы Борисовны в шоубизнесе ходят легенды. Она обожает стоять у плиты. И делает это с удовольствием даже после праздника. Композитор Игорь Крутой до сих пор вспоминает, какими вкусными завтраками Примадонна потчевала его в новогодние праздники.

– Много лет назад на «Песне года» Алла говорит: «Валерка Леонтьев снял дом в Майами. Поехали все вместе к нему и там отметим!» – рассказывает композитор. – На том и остановились. Мы полетели все вместе: Николаев с Королёвой, Алла с Филиппом и я. Меня в Америке встречала будущая жена Ольга. Приехали к Леонтьеву за пятнадцать минут до наступления Нового года. Быстро всё организовали и стали отмечать. А так как у нас с Ольгой был медовый месяц, наутро и в последующие дни все берегли наш сон. Алла каждое утро готовила нам разные вкусности. И мы были счастливы.

Пугачева не любит заморские деликатесы, отдает предпочтение простой еде. Вот и в новогоднюю ночь собирается потчевать собравшихся блюдами русской кухни.

Маэстро Игорь Крутой до сих пор в восторге от завтраков, которые готовила Пугачева Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– В этом году у нас на столе будут оливье, селедочка под шубой, картошечка, холодец, рыба под маринадом, – перечисляет Sobesednik.ru пункты новогоднего меню Примадонна.

Учтет звезда и вкусы присутствующих гостей. А их у нее будет немало. Ожидается, что на огонек к Алле заглянут ее близкая подруга Алина Редель, Александр Буйнов с супругой, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте с семьей, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой...

– Под утро у нас будут пельмени и яичница, – продолжает звезда. – Это обязательно, потому что Жванецкий все время просит!

В новогоднюю ночь Примадонна позволяет себе забыть о диете. Исключение составляют лишь алкогольные напитки. В то время как вся страна будет поднимать бокалы с шампанским, Пугачева этого делать не станет.

– Я могу поднять бокал с шампанским, – говорит Алла. – Подержу в руках и поставлю обратно!

«Встретила праздник у случайных людей»

Это сейчас Алла встречает Новый год шумно, весело и богато. А однажды она в новогоднюю ночь едва не осталась на улице. Тогда она только начинала свою певческую карьеру и на Новый год решила поехать к друзьям в Питер. В Ленинград певица отправилась в сидячем вагоне. Там познакомилась с девушкой по имени Марина. Когда Алла вышла на перрон, обнаружила, что ее никто не встречает. Пугачевой ничего не оставалось, как пойти за своей новой знакомой, к которой пришли два брата. Она ехала за ними сначала в трамвае, потом шла через дворы. Только когда Пугачева шагнула за ними в лифт, ее спутница удивленно спросила: «Неужели вы в тот же дом?»

– Я ей ответила: «Не в тот же дом, а в ту же квартиру!» – вспоминала артистка. – Меня никто не встретил, и не с кем встречать Новый год.

Случайная знакомая пустила Аллу в квартиру. Они весело отметили праздник. А наутро Марину едва не хватил инфаркт. В одной из программ по телевидению показали выступление Пугачевой. Для самой певицы это тоже стало сюрпризом: до этого ее постоянно вырезали из эфира. Новые знакомые стали расспрашивать Пугачеву об эстраде, а потом устроили экскурсию по Петербургу. Вечером Алла уехала: с тех пор они никогда не виделись. Пугачева пыталась разыскать свою случайную подругу, но так и не смогла.

– Мне хочется, чтобы в наступающем году не было гордостью жить бедно, – продолжает певица. – А было бы гордостью жить в достатке. Я хочу пожелать, чтобы на всю оставшуюся жизнь сохранились три вещи: свобода, закон и достаток.

Сама Пугачева в новогоднюю ночь попросит о самом сокровенном. В следующем году она планирует окончательно вернуться на большую сцену. Звезда уверена: год Петуха, который обожает веселье, – самое подходящее время для этого.

Кстати: Орбакайте ждет от мужа цветы

Кристина Орбакайте Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Кристина Орбакайте сейчас определяется с новогодними подарками, которые презентует своим детям. А вот муж 45-летней певицы, бизнесмен Михаил Земцов, может оказаться без праздничного сувенира.

– Мы с Мишей уже давно решили, что главные подарки друг для друга – это мы сами, – говорит Кристина. – Подарки – вещь относительная. Если попалось на глаза что-то интересное, мы дарим. А если нет, то ничего страшного. Я, например, очень люблю, когда Михаил мне дарит цветы. После концертов, кстати, обязательно приношу все букеты домой. Я их расставляю в вазы, а потом любуюсь.