Ольга Орлова пропустила съемки новогодних передач

В новом году Ольга Орлова предпочтет записывать новые песни, а не мелькать на ТВ-экранах в «звездных» шоу.

Ольга Орлова совместно с фондом Чулпан Хаматовой и Дины Корзун «Подари жизнь» провели благотворительную акцию – певица наряжала новогоднюю ёлку игрушками, средства от продажи которых пойдут на помощь больным детям. А после в интервью Sobesednik.ru 39-летняя артистка рассказала, почему в новогоднюю ночь мы не увидим ее по телевизору.

– Ольга, как собираетесь встретить Новый год?

– Я хочу провести главную ночь в году в кругу семьи и близких мне людей. Хотя в последние пару лет не загадываю ничего заранее, ведь, как я уже поняла, все в нашей жизни может резко поменяться...

– На каких каналах вас можно увидеть в новогоднюю ночь?

– К сожалению, меня не покажут на Новый год по телевизору. Когда проходили съемки всех новогодних сказок и вечеров, я праздновала свой день рождения на Кубе и все пропустила.

– Какие у вас планы в работе на 2017 год?

– Я буду записывать новые песни. У меня уже есть несколько, и они такие разные, не только о любви. Буду участвовать в программах и ток-шоу, но только не в «Танцах со звездами» и не в «Звездах на льду». Это моя принципиальная позиция – потому что я плохой танцор и не хочу позориться, участвуя в таких передачах. Я не собираюсь приходить туда, где меня могут критиковать.