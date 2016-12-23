Ольга Зарубина: На "Модном приговоре" меня изуродовали!

Поход на «Модный приговор» едва не закончился для Ольги Зарубиной серьезным нервным срывом, узнал Sobesednik.ru.

На программе звезда решила преобразиться к Новому году. Впрочем, тамошние стилисты превратили исполнительницу хитов «Разлучница-разлука» и «На теплоходе музыка играет» в старуху. Звезда уверена: на программе над ней просто поглумились.

– На «Модный приговор» шла с прекрасным настроением, – рассказывает Sobesednik.ru певица. – Я смотрела некоторые выпуски программы, и мне все очень даже нравилось. Хотелось, чтобы специалисты меня освежили к Новому году. Артисту же важно идти в ногу со временем. Никакого подвоха на «Модном приговоре» я не ожидала. Стилист, которая готовила меня к эфиру, правда, постоянно говорила: «Мне нужно одеть вас в то, что вы никогда бы не надели сами». Но я на эту фразу не обратила внимания. Теперь точно знаю: такие вещи я бы точно не надела никогда.

Съемки отняли у Зарубиной немало времени. Когда певица увидела вещи, в которые ей предстояло одеться, испытала настоящий ужас!

– Вместо того чтобы открыть все самое красивое и выигрышное в моей фигуре, меня плотно завернули и спрятали за тяжелыми вещами убийственных тонов, – сетует артистка. – Я действительно была в шоке. Меня с утра до вечера на протяжении нескольких дней мучили походами по магазинам только для того, чтобы купить эти вещи. Их трудно назвать модными: джемпер с дешевого рынка, юбка из бабушкиного сундука, побитая молью. А еще огромные тяжелые башмаки, не вяжущиеся с моей хрупкой фигурой. Я сразу поняла, что с нарядами попала, но очень надеялась на гримеров. Ожидала, что мне сделают стильную прическу, адекватный цвет волос. Но не тут-то было! А сразили меня наповал крупные очки, изуродовавшие мое лицо до неузнаваемости. Лозунги в начале передачи – омолодить, украсить, кардинально изменить – увенчались провалом. Когда я посмотрела в зеркало, увидела там 70-летнюю старушку! Действительно приговор!

Во время программы Ольга Зарубина расчувствовалась до глубины души. Когда она рассказывала о взаимоотношениях своей дочери Киры с ее отцом Александром Малининым, артистка не смогла сдержать слез.

– Не боюсь показывать свои эмоции, потому что я – живой человек! – продолжает Ольга. – Говорю о своей семейной трагедии, потому что это случилось со мной. Каждый ребенок, родившийся на свет, должен иметь счастливое детство. А каждый родитель, имеющий детей, обязан оберегать тот маленький островок, в котором проходит жизнь его ребенка. Не это ли самое главное предназначение в нашей жизни? На самом деле на программе мне хотелось заплакать дважды. Этого не допустил Александр Васильев. Скажу честно, когда я увидела свои наряды, не расплакалась только благодаря его присутствию. Сам не зная того, он поддержал меня и помог воспринять неприятную ситуацию легко и с юмором. Он светлый, жизнерадостный, с тонким чувством юмора, благородный человек! Мы с ним похожи – он такой же эмоциональный. Наверное, поэтому мы понимали друг друга с полуслова. Еще меня отлично поддержала Надежда Бабкина. Я ее знаю давно: много лет назад мы вместе работали в Мос-концерте. Сейчас такие добрые и открытые люди, как она, редко где встречаются. Я благодарна Надежде – она дала мне правильный совет.

Наряды с «Модного приговора» Зарубина забрала домой. Правда, спрятала подальше, чтобы они не попадались лишний раз на глаза. Поклонники уверены: их любимицу стилисты просто изуродовали. Ольга со своими почитателями согласна.

– Народ не обманешь! – вздыхает звезда. – Такое мнение не только у людей, которые не связаны с модой. Даже мои знакомые стилисты писали, что они были просто в шоке от увиденного. Знаете, что я решила? Хочу выставить наряды с «Модного приговора» на аукцион. Расстанусь с ними без сожаления. У меня совсем не лежит к ним душа. Поэтому обязательно избавлюсь от этого негатива! Огорчает только то, что их вряд ли кто купит.