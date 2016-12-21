Инна Гинкевич сумела простить измену Дмитрию Исаеву

Sobesednik.ru поговорил с актрисой и балериной Инной Гинкевич о творчестве и личной жизни.

Инна Гинкевич – заслуженная артистка России, балерина, известная широкой публике благодаря сериалам «Земский доктор. Жизнь заново», «Маша Пирогова», «Последний из Могикян» и другим. Несколько лет назад Инна Гинкевич пережила предательство двух близких людей. Ее скандальный развод с актером Дмитрием Исаевым («Последняя жертва», «Золотая клетка») стал темой ряда ток-шоу на главных каналах страны. Муж, которого Инна поддержала в непростое время, ушел от нее к ее лучшей подруге, балерине Оксане Рожок... Как известно, и Оксане Дмитрий позже изменял с актрисой Нонной Гришаевой...

«Мужей может быть много, а фамилия у тебя одна»

Сейчас Инна Гинкевич несклонна афишировать личную жизнь, но поделилась с нашим корреспондентом своим женским взглядом на многие вещи. С балериной мы прогулялись по одному из самых удивительных мест Москвы – по «Аптекарскому огороду». Артистка родилась в Ленинграде, но призналась, что столицу любит больше – за размах:

– Когда приехала на гастроли в Москву на втором курсе хореографического училища имени Вагановой, сразу поняла, это мой город. Кутузовский проспект с аркой напомнил мне Париж...

– Вы в красном пальто. Это ваш любимый цвет?

– Осенью и зимой да. Настроение поднимает.

– Что еще вам поднимает настроение?

– Моя дача в Черногории. Я и моя дочь – балерины, и для нас море необходимо как воздух для профилактики травм, восстановления и укрепления костей и мышц после тяжелых физических нагрузок.

– Черногория вам к лицу. А что происходит в личной жизни?

– Все замечательно. Рядом со мной человек – народный артист, мировая звезда из мира балета, талантливый, умный, интересный, совпадающий со мной по душевному настрою. Творческой личности обычно скучно жить с простыми людьми, мне лично скучно.

С Дмитрием Исаевым Фото: из личного архива

– Планируете заключить союз официально?

– Как хорошо сказал Юрий Григорович (великий балетмейстер и экс-худрук Большого театра. – Авт.), мужей может быть много, а фамилия у тебя одна, поэтому я как была Гинкевич, так и останусь. После трех штампов в паспорте мое отношение к браку сильно изменилось. Жить надо с тем, с кем комфортно и хорошо, а в нашем возрасте замужество – не самое главное, оно, как показала моя практика жизни, абсолютно ничего не дает.

– Ровным счетом ничего?

– Все мои бывшие мужья – прекрасные люди, которых я любила, один из них – отец моей дочки Аниты. Со всеми тремя я осталась в прекрасных отношениях, и теперь живу согласно жесткому правилу: надо жить с человеком, с которым хорошо, и ровно до тех пор, пока с ним хорошо.

«Мужчины слабее женщин, им следует делать скидку»

– Сумели ли вы простить Дмитрия Исаева (третий муж Инны. – Авт.), которого увела ваша бывшая близкая подруга?

– Да, мы с ним в хороших отношениях. Время идет, жить нам остается не так долго, – зачем его тратить на дрязги? Любой, кому за 40, должен реально оценивать то время, которое осталось впереди.

– Не каждый способен простить предательство...

– Смотря чье. Женское предательство и непорядочность я не прощаю. Мужчины слабее женщин, им следует делать скидку, их гораздо легче одурманить, поэтому им надо прощать, а женщинам – нет, так как они умные, прагматичные. Мужчины, как дети – вы же не будете ребенка вечно наказывать за проступок?!

«Любой, кому за 40, должен реально оценивать то время, которое осталось впереди...» Фото: Дмитрий Суходольский

– В балетном воспитании много мазохизма. Я ошибаюсь?

– Наверное. Случалось, что приходилось танцевать со сломанными ногами, вопреки травмам, но я всегда улыбалась, никто не видел моих чувств и боли. Однажды во время спектакля меня унесли за кулисы на руках, потому что я не могла уйти самостоятельно. Мое жесткое балетное воспитание, безусловно, наложило отпечаток и на личную жизнь. Вместо того чтобы сказать: «Спасибо, до свидания, я с тобой развожусь!» – я всегда терпела до конца. Задним умом я понимаю, что разводиться надо было раньше. Поэтому кто-то становится примой-балериной, а кто-то всю жизнь танцует в кордебалете.

– Для балетных характерны крепкие браки, как у Майи Плисецкой с Родионом Щедриным? Или это редкость?

– Я знаю немало крепких браков с 3–4 детьми. Это очень предвзятое мнение, что в балете много геев. Я уже много лет дружу с семьей режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича («Д,Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль...»), которого не стало в прошлом году. Все его жены были балеринами, в том числе и третья – моя подруга Надира, с которой он прожил тридцать лет. Георгий Эмильевич говорил так: «Жена-балерина всегда принесет тапки, сварит еду и будет стоять рядом по стойке смирно». Главные качества балерины – воспитанность и гиперпорядочность, так как воспитание в балетном училище похоже на то, что давали в институте благородных девиц.

Наши дочки Нина и Анита росли вместе, они ровесницы. Сейчас Анита проводит все лето на море, в Черногории, родители так вообще перебрались насовсем, стали выглядеть лучше, меньше болеть. Там есть балетный зал, чтобы не терять форму. Я продала квартиру и долго жила в съемной. Много сил и средств ушло на образование Аниты. Дочка служит в Большом театре, я ею довольна, она выросла цельным человеком.

«За две недели я похудела на 10 килограммов, вошла в форму, станцевала премьеру...» Фото: Дмитрий Суходольский

«Никто, кроме Волочковой, не сделает 32 фуэте»

– Век балерины короток?

– Да. Но все примы-балерины – леди с железным характером, у них нет в лексиконе слов «не хочу», «не могу», есть только четыре слова: «надо», «быстро» и «очень хорошо»! У меня был период в жизни, когда я жила с Дмитрием Исаевым и плотно занималась его карьерой. Мне в тот момент предлагали много проектов и в кино, и в театре, но я отказывалась, считая, что роль жены важнее. Отказывая всем, в какой-то момент я ощутила творческую пустоту. После развода с Исаевым у меня снова начался подъем карьеры, даже не подъем, а взрыв! Я стала главным хореографом и советником руководителя Москомспорта. Потом меня пригласили вести концерт, посвященный 75-летию Приморского края, в Приморском театре оперы и балета Владивостока со Святославом Бэлзой. На этом юбилее губернатор края предложил мне станцевать премьеру балета. Я сказала: «Как вы себе это представляете?! Я восемь месяцев не занималась, плюс 9 килограммов в весе». Он ответил: «Мы найдем, как вас заинтересовать». К вопросу о профессионализме: за две недели я похудела на 10 килограммов, вошла в форму, станцевала премьеру. Вскоре мне предложили стать директором спортивной школы олимпийского резерва.

– А у вас не было идеи уйти не в Москомспорт, а в шоубизнес, как Анастасия Волочкова?

– Меня часто спрашивают: считаешь ли ты Настю балериной? А как назвать человека, который станцевал огромное количество ведущих сольных партий, не изменив ни одного движения и сделав 32 фуэте?! Ни одна девочка из кордебалета не выполнит этого! Настя танцевала на сцене Мариинки, она была очень талантливая, красивая, хорошая балерина, но в определенный момент ее жизни у нее в душе что-то произошло – и она выбрала другой путь, перешла в другую стадию...

– Сейчас вы в прекрасной физической форме. На шпагат можете сесть?

– Да запросто!