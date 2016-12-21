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Источник: «Зажигай!» №48-2016
15:04, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Инна Гинкевич сумела простить измену Дмитрию Исаеву

Инна Гинкевич
Инна Гинкевич
Фото: Дмитрий Суходольский

Sobesednik.ru поговорил с актрисой и балериной Инной Гинкевич о творчестве и личной жизни.

Инна Гинкевич – заслуженная артистка России, балерина, известная широкой публике благодаря сериалам «Земский доктор. Жизнь заново», «Маша Пирогова», «Последний из Могикян» и другим. Несколько лет назад Инна Гинкевич пережила предательство двух близких людей. Ее скандальный развод с актером Дмитрием Исаевым («Последняя жертва», «Золотая клетка») стал темой ряда ток-шоу на главных каналах страны. Муж, которого Инна поддержала в непростое время, ушел от нее к ее лучшей подруге, балерине Оксане Рожок... Как известно, и Оксане Дмитрий позже изменял с актрисой Нонной Гришаевой...

«Мужей может быть много, а фамилия у тебя одна»

Сейчас Инна Гинкевич несклонна афишировать личную жизнь, но поделилась с нашим корреспондентом своим женским взглядом на многие вещи. С балериной мы прогулялись по одному из самых удивительных мест Москвы – по «Аптекарскому огороду». Артистка родилась в Ленинграде, но призналась, что столицу любит больше – за размах:

– Когда приехала на гастроли в Москву на втором курсе хореографического училища имени Вагановой, сразу поняла, это мой город. Кутузовский проспект с аркой напомнил мне Париж...

– Вы в красном пальто. Это ваш любимый цвет?

– Осенью и зимой да. Настроение поднимает.

– Что еще вам поднимает настроение?

– Моя дача в Черногории. Я и моя дочь – балерины, и для нас море необходимо как воздух для профилактики травм, восстановления и укрепления костей и мышц после тяжелых физических нагрузок.

– Черногория вам к лицу. А что происходит в личной жизни?

– Все замечательно. Рядом со мной человек – народный артист, мировая звезда из мира балета, талантливый, умный, интересный, совпадающий со мной по душевному настрою. Творческой личности обычно скучно жить с простыми людьми, мне лично скучно.

С Дмитрием Исаевым
С Дмитрием Исаевым
Фото: из личного архива

– Планируете заключить союз официально?

– Как хорошо сказал Юрий Григорович (великий балетмейстер и экс-худрук Большого театра. – Авт.), мужей может быть много, а фамилия у тебя одна, поэтому я как была Гинкевич, так и останусь. После трех штампов в паспорте мое отношение к браку сильно изменилось. Жить надо с тем, с кем комфортно и хорошо, а в нашем возрасте замужество – не самое главное, оно, как показала моя практика жизни, абсолютно ничего не дает.

– Ровным счетом ничего?

– Все мои бывшие мужья – прекрасные люди, которых я любила, один из них – отец моей дочки Аниты. Со всеми тремя я осталась в прекрасных отношениях, и теперь живу согласно жесткому правилу: надо жить с человеком, с которым хорошо, и ровно до тех пор, пока с ним хорошо.

«Мужчины слабее женщин, им следует делать скидку»

– Сумели ли вы простить Дмитрия Исаева (третий муж Инны. – Авт.), которого увела ваша бывшая близкая подруга?

– Да, мы с ним в хороших отношениях. Время идет, жить нам остается не так долго, – зачем его тратить на дрязги? Любой, кому за 40, должен реально оценивать то время, которое осталось впереди.

– Не каждый способен простить предательство...

– Смотря чье. Женское предательство и непорядочность я не прощаю. Мужчины слабее женщин, им следует делать скидку, их гораздо легче одурманить, поэтому им надо прощать, а женщинам – нет, так как они умные, прагматичные. Мужчины, как дети – вы же не будете ребенка вечно наказывать за проступок?!

«Любой, кому за 40, должен реально оценивать то время, которое осталось впереди...»
«Любой, кому за 40, должен реально оценивать то время, которое осталось впереди...»
Фото: Дмитрий Суходольский

– В балетном воспитании много мазохизма. Я ошибаюсь?

– Наверное. Случалось, что приходилось танцевать со сломанными ногами, вопреки травмам, но я всегда улыбалась, никто не видел моих чувств и боли. Однажды во время спектакля меня унесли за кулисы на руках, потому что я не могла уйти самостоятельно. Мое жесткое балетное воспитание, безусловно, наложило отпечаток и на личную жизнь. Вместо того чтобы сказать: «Спасибо, до свидания, я с тобой развожусь!» – я всегда терпела до конца. Задним умом я понимаю, что разводиться надо было раньше. Поэтому кто-то становится примой-балериной, а кто-то всю жизнь танцует в кордебалете.

– Для балетных характерны крепкие браки, как у Майи Плисецкой с Родионом Щедриным? Или это редкость?

– Я знаю немало крепких браков с 3–4 детьми. Это очень предвзятое мнение, что в балете много геев. Я уже много лет дружу с семьей режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича («Д,Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль...»), которого не стало в прошлом году. Все его жены были балеринами, в том числе и третья – моя подруга Надира, с которой он прожил тридцать лет. Георгий Эмильевич говорил так: «Жена-балерина всегда принесет тапки, сварит еду и будет стоять рядом по стойке смирно». Главные качества балерины – воспитанность и гиперпорядочность, так как воспитание в балетном училище похоже на то, что давали в институте благородных девиц.

Наши дочки Нина и Анита росли вместе, они ровесницы. Сейчас Анита проводит все лето на море, в Черногории, родители так вообще перебрались насовсем, стали выглядеть лучше, меньше болеть. Там есть балетный зал, чтобы не терять форму. Я продала квартиру и долго жила в съемной. Много сил и средств ушло на образование Аниты. Дочка служит в Большом театре, я ею довольна, она выросла цельным человеком.

«За две недели я похудела на 10 килограммов, вошла в форму, станцевала премьеру...»
«За две недели я похудела на 10 килограммов, вошла в форму, станцевала премьеру...»
Фото: Дмитрий Суходольский

«Никто, кроме Волочковой, не сделает 32 фуэте»

– Век балерины короток?

– Да. Но все примы-балерины – леди с железным характером, у них нет в лексиконе слов «не хочу», «не могу», есть только четыре слова: «надо», «быстро» и «очень хорошо»! У меня был период в жизни, когда я жила с Дмитрием Исаевым и плотно занималась его карьерой. Мне в тот момент предлагали много проектов и в кино, и в театре, но я отказывалась, считая, что роль жены важнее. Отказывая всем, в какой-то момент я ощутила творческую пустоту. После развода с Исаевым у меня снова начался подъем карьеры, даже не подъем, а взрыв! Я стала главным хореографом и советником руководителя Москомспорта. Потом меня пригласили вести концерт, посвященный 75-летию Приморского края, в Приморском театре оперы и балета Владивостока со Святославом Бэлзой. На этом юбилее губернатор края предложил мне станцевать премьеру балета. Я сказала: «Как вы себе это представляете?! Я восемь месяцев не занималась, плюс 9 килограммов в весе». Он ответил: «Мы найдем, как вас заинтересовать». К вопросу о профессионализме: за две недели я похудела на 10 килограммов, вошла в форму, станцевала премьеру. Вскоре мне предложили стать директором спортивной школы олимпийского резерва.

– А у вас не было идеи уйти не в Москомспорт, а в шоубизнес, как Анастасия Волочкова?

– Меня часто спрашивают: считаешь ли ты Настю балериной? А как назвать человека, который станцевал огромное количество ведущих сольных партий, не изменив ни одного движения и сделав 32 фуэте?! Ни одна девочка из кордебалета не выполнит этого! Настя танцевала на сцене Мариинки, она была очень талантливая, красивая, хорошая балерина, но в определенный момент ее жизни у нее в душе что-то произошло – и она выбрала другой путь, перешла в другую стадию...

– Сейчас вы в прекрасной физической форме. На шпагат можете сесть?

– Да запросто!

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Мигулина Катерина

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