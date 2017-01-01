В Санкт-Петербурге отменили закрытый показ "Матильды"

Во вторник, 19 сентября, организаторы выставки «Кино Экспо» сообщили об отмене закрытого показа «Матильды».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что министр культуры Владимир Мединский назвал беззаконием попытки оказать давление на фильм Алексея Учителя «Матильда».

Как сообщает РИА «Новости», закрытый показ «Матильды», который должен был пройти в рамках международной выставки киноиндустрии «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге, отменен.

«Фильм "Матильда" показан не будет», — сказал представитель оргкомитета выставки.

Он также добавил, что информация о приезде на выставку Владимира Мединского не соответствует действительности.

Напомним, показ должен был пройти для участников выставки без допуска прессы.