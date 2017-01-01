Скульптор памятника Калашникову: Думаю, скоро откроют памятник Т-34

О памятнике Михаилу Калашникову высотой 10 метров рассказал Sobesednik.ru его автор – Салават Щербаков.

В День оружейника, 19 сентября, в одном из скверов в центре Москвы открыли памятник, посвященный знаменитому конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову.

У скульптора-монументалиста, народного художника России Салавата Щербакова был ровно год на его создание. Идея и проект скульптуры были одобрены Владимиром Путиным лично, и им же подписан указ о праздновании 100-летия создателя АК-74 в 2019 году.

– Почему именно это место выбрали для скульптуры?

– Это Оружейный переулок, там в кузницах веками делалось оружие, там все мастера отрасли жили. Но вот такого, что здесь на лавочке сидел Калашников – такой привязки нет, конечно. Вот Маяковский стоит на площади – а что он там делал, неважно. Или Горький возле Белорусского вокзала – он что, белорус? Нет, он с Волги. Это просто почетное место для памятника мастеру.

– А рядом с Калашниковым – это...

– Нет, это не Георгий Победоносец, как многие думают. Это архангел Михаил. Поэтому у него и его коня крылья есть. Калашникова тоже зовут Михаил, поэтому рядом и находится его святой, возглавлявший, кстати, воинов-ангелов. А день архангела Михаила по церковному календарю совпадает с Днем оружейника – 19 сентября. Оружие святого Михаила – копье, им самим созданное – как раз символизирует борьбу добра со злом. А так как эта борьба в мире происходит постоянно, то мы все это разместили на силуэте земного шара.

Салават Щербаков // Фото: Global Look Press

– Потомки Калашникова одобрили памятник?

– Конечно. Мы согласовывали памятник со всеми родственниками и сотрудниками Михаила Тимофеевича.

– Знаете, люди что говорят? Что памятник с автоматом в центре Москвы еще больше поднимает уровень агрессии в обществе – граждане у нас и так приноровились коктейлями Молотова кидаться и машины жечь.

– Да мало ли кто что говорит. Эти люди, прежде чем говорить, лучше подумали бы о значении для нашей страны и ее истории таких людей, как Калашников. Его по-настоящему любят. Он сродни Платону Каратаеву у Толстого. Он создал технический шедевр, которым страна гордится. А дискуссию сейчас можно на ровном месте обострить до абсурда. У нас в Москве достаточно памятников ставится, и если бы все они были с автоматами, это было бы проблемой. Так что ничего страшного я тут не вижу.

– Сам Калашников в конце жизни терзался тем, что его творение несет смерть человеку. Из автомата, прямо скажем, людей убивают.

– Это тем более возвышает его личность. Кроме того, он прямо говорил, что создает оружие для защиты своей Родины. «Думаю, мечта всех людей, в том числе и моя, – мир и согласие на земле, спокойствие и счастье соотечественников», – говорил он. А раздумья и рефлексия – как без них?

Я скажу, что скоро в Москве появится памятник танку Т-34. Не надо смешивать оружие и цели его использования.