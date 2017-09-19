Первый объяснил отсутствие Познера в эфире съемками фильма

В пресс-службе Первого канала объяснили отсутствие программы Владимира Познера в эфире.

В новом сезоне программа Владимира Познера еще не выходила в эфир Первого канала. Как объяснили в пресс-службе телеканала «Газете.Ru», отсутствие программы Познера связано с тем, что ведущий находится на съемках фильма.

«Владимир Познер снимает сейчас документальный цикл путешествий по Скандинавии. Вернется в эфир по окончании съемок, в октябре», — цитирует издание слова представителя пресс-службы.

Напомним, в новом сезоне телеведущий Андрей Малахов покинул Первый канал. Теперь вместо него ток-шоу «Пусть говорят» ведет Дмитрий Борисов, а программу «Сегодня вечером» — Максим Галкин и Юлия Меньшова.