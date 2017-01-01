Макаревич на НТВ – в гостях у Маргулиса

Каким образом Андрею Макаревичу удалось появится в эфире НТВ, минуя пропагандистскую цензуру, узнал Sobesednik.ru.

Зрители НТВ, кто в субботнюю полночь включил телевизор, усиленно протирали глаза. Но не спросонья, а от шока: на экране пел и улыбался... Андрей Макаревич!

Если бы Макаревич пел про «вагонные споры» и «любимую попу» на канале «Че», где раньше выходила программа «Квартирник», это никого бы не удивило. Но в эфире федеральных каналов лидер «Машины», причисленный после ряда известных политических высказываний к «пятой колонне», в последние годы фактически был запрещен.

Понятно, что в музыкальной программе было только то, что и должно было быть – музыка, хоть и протестная, какой является рок. Про Путина там никто никого не спрашивал, но сам факт появления Макаревича на НТВ – событие знаковое. Трудно даже вспомнить, когда его можно было видеть на центральных каналах в последний раз. Что же может значить возвращение Макаревича на большое ТВ?

После травли, обрушившейся на музыканта, он несколько поумерил оппозиционный пыл. Но ведь и не перекрасился: недавно подписал письмо в защиту экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского, готовится ехать с гастролями на Украину. Или все-таки оттепель? Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн в своих комментариях делает вид, что никакой волны антимакаревичевских настроений в прокремлевских СМИ не было, говоря, что канал просто выступает за живой звук, за профессионалов в своем эфире. В общем, это большая загадка: как необычный музыкант, к которому до сих пор относились именно через призму его политических выступлений, вдруг стал просто музыкантом – без шлейфа прошлого и с таким же, как остальные Валерии и Газмановы, правом общаться через экран со своей публикой.

– Трудно было добиться участия «Машины времени» на НТВ? – спросили мы ведущего «Квартирника» Евгения Маргулиса.

– Ничего сложного. Группа периодически собирается, все с радостью откликнулись.

– Вы же понимаете, что я спрашиваю о другом. Андрей Вадимович не удивился, когда его впервые за долгое время позвали на ТВ?

– Почти нет.

До самого Макаревича дозвониться не удалось. Пресс-секретарь группы Антон Чернин так прокомментировал участие в радостно-странном эфире:

– «Машина» пришла в гости к Маргулису, а не к НТВ. Могли бы встать в позу и не прийти, но было бы глупо лишать зрителей возможности увидеть акустический концерт группы – весьма редкое событие. На этом тему предлагаем закрыть.

Эту – да, но продолжение следует. Вскоре Маргулис обещает показать в «Квартирнике» концерт «ДДТ».