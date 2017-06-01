Светлана Немоляева: Для счастья у меня есть всё, кроме Саши...

18 апреля Светлана Немоляева празднует 80-летний юбилей. Sobesednik.ru поговорил с любимой актрисой.

В реальной жизни актриса была так же сильно влюблена, но со взаимностью. Она больше полувека прожила с актером Александром Лазаревым, их разлучила смерть... О счастливой семейной жизни и о любимой работе мы поговорили со Светланой Владимировной в преддверии юбилея.

Будущая известная актриса родилась в творческой семье. Отец Владимир Владимирович был известным кинорежиссером, а мама Валентина Львовна – звукооператором. Константин Немоляев, дядя Светланы, играл в театре и кино. Девочка просто не могла не влюбиться в сцену. После нескольких удачных ролей в кино Светлана начала работать на подмостках. Театр Маяковского стал для актрисы настоящим домом, ведь с молодости и по сей день она трудится именно перед его зрителями. Здесь же судьба свела ее с единственной любовью в жизни. Народная артистка России была замужем один раз. 27 марта – один из любимых дней семьи. Именно в этот день Светлана и Александр сказали в загсе «да» друг другу. Брак с Лазаревым продлился больше 50 лет, их счастье прервалось в 2011 году из-за внезапно оторвавшегося тромба у 73-летнего артиста.

С мужем Александром Лазаревым Фото: Наталья Логинова

– Не было ни одного года, чтобы мы не отмечали дату нашей свадьбы, – вспоминает Светлана Немоляева. – Мы очень любили этот день. Правда, свадьбы как таковой и не было, да и медового месяца тоже – работали. Я играла в театре, Саше предложили роль в киноленте «Вольный ветер». Фильм с его участием снимался в Ялте, поэтому именно там мы смогли хоть на несколько дней уединиться, причем не где-то, а в престижной гостинице «Ореанда», куда попасть было практически невозможно, словно выиграть сто тысяч по трамвайному билету. И хоть номер наш был лишен изысков – в полуподвале, мы были счастливы просто побыть вдвоем на берегу Черного моря. Именно в этом месте мы решили отметить 50-летнюю годовщину совместной жизни. Гостиница нас встретила шампанским и цветами в номере, они знали о нашем приезде. Было очень приятно. У нас, кстати, позже появилась традиция отмечать годовщину свадьбы с режиссером Александром Орловым и его женой, актрисой Аллой Будницкой. Дело в том, что когда мы с этой четой познакомились на съемках фильма Рязанова «Гараж», то узнали, что они расписались в тот же день и год, что и мы. Да еще и в том же загсе на Фрунзенской набережной в Москве.

С тех пор мы практически каждый год собирались вместе на наш общий праздник.

– А подарками муж баловал?

– Я была очень хитрая. Подарки сама себе делала, брала Сашу в магазин и выбирала, что хочу. Муж не умел дарить подарки, он даже себе ничего купить не мог, вечно приходилось таскать его по магазинам, чего он очень не любил. Но тем не менее он был щедрым, хоть всё бери – ни в чем не откажет.

Отмечать праздники семья Немоляевой и Лазарева любила всегда, они собирались все вместе на подмосковной даче. После ухода любимого мужа Светлана не так реагирует на знаменательные даты, свой же юбилей отметит в театре.

– Я очень благодарна театру за свою работу, – говорит актриса. – Самый большой подарок – это пьеса «Бешеные деньги», где у меня главная роль, тем более мы играем на одной сцене с внучкой Полиной Лазаревой. Театр – мой дом, как и для большинства артистов, свой день рождения я проведу там.

Светлана Немоляева, несмотря на трагедию в ее жизни, может быть поистине счастлива, имея такую дружную семью. Единственный сын Александр Лазарев постоянно звонит Светлане Владимировне, при первой же возможности приезжает в гости.

Александр Лазарев (младший) Фото: Наталья Логинова

– У меня сын какой-то неземной. Я всегда была очень строгой мамой: трепала за вихры, ругала, наказывала. Порой удивляюсь, за что мне Бог такое счастье послал. Шурик очень заботливый, излишне волнуется, даже по голосу понимает, если что-то не так. И такая же у него жена Алина, она мне как дочка. Внучек, так же как и папа в детстве, трогательно стихами поздравляет меня со всеми праздниками. У меня для счастья есть всё: прекрасный сын, внуки, работа, не хватает только мужа. Так хочется, чтобы Саша зашел сейчас в комнату: «Светка, это все сон, неправда! Я здесь, рядом!..»