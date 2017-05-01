Екатерина Семенова: Чем тяжелее даются деньги, тем легче жить

18 апреля Екатерине Семеновой исполняется 46 лет. По такому случаю Sobesednik.ru поговорил с актрисой.

Эту удивительную, трогательную и искреннюю актрису любят все: одни поклонники с удовольствием пересматривают многочисленные фильмы с ее участием, среди которых «Две судьбы», «Шесть соток счастья» и «Любовь не делится на два».

Другие – благодарят за... мультик. Екатерина – дочка известного режиссера Тенгиза Семенова и художницы-мультипликатора Натальи Орловой. Именно она стала прообразом девочки из будущего Алисы Селезневой в «Тайне третьей планеты» (мама рисовала героиню с дочери). Сейчас популярная актриса пробует себя в роли продюсера, об этом Екатерина рассказала нам в своем интервью.

– Екатерина, у вас такой напряженный график работы. Расскажите, чем сейчас заняты?

– Я сейчас пробую себя в роли продюсера. Участвую для канала ТВЦ в 8-серийном проекте «Чисто московское убийство», где в главной роли Людмила Алексеевна Чурсина. Она играет владелицу салонов красоты. У меня там тоже роль. Я – подруга главной героини. Есть у меня как у продюсера и театральный проект – «Ангелы на карнизе», а также интересная роль в спектакле «Ловушка для новобрачных».

– Вы популярная и востребованная актриса. Для чего вам нужно было стать продюсером?

– Наверное, это новый этап жизни. Происходит взросление, мне кажется. Все началось, когда я впервые работала продюсером короткометражки у своего друга Михаила Довженко. Я очень переживала и волновалась, когда договаривалась с артистами, когда они гримировались, играли. И Миша спросил меня: «Ты ничего не чувствуешь?» Я поняла, что не испытываю какой-то зависти, что они в кадре, а я нахожусь по другую сторону экрана. Создавать проект очень интересно. И я понимаю, что век женщины-актрисы в кино не так долог, почему бы не применить свой опыт в чем-то другом.

– Вот это масштаб! Как вам хватает времени?

– Человеку всегда хватает времени, если он умеет его правильно распределить и если он увлечен своим делом. А я очень увлечена, для меня каждый рабочий день – праздник! Когда есть работа – это счастье. Я человек, который живет, когда работает. Для меня отпуск – это пытка. Мне всегда тяжело без дела.

«Сын серьезно подходит к женитьбе»

– Удивительно, при таком напряженном графике вы выглядите отлично! Поделитесь секретом.

– Я много бегаю по делам, всегда в движении. Последние полгода я осталась без машины и даже не представляла, как без нее обойтись. Я стала очень много ходить пешком, и мне так нравится, что я даже не хочу возвращать автомобиль. Еще в поддержке физической формы мне помогает бикрам-йога.

– Катя, вы мама взрослого сына, Никите 26 лет. Он еще не женат?

– Слава Богу, еще нет. Я считаю, чем более осознанно сын создаст семью, тем меньше шансов, что у меня будет несколько невесток в жизни. Он очень серьезно и внимательно подходит к этому вопросу. И это не может не радовать. У него взрослый взгляд на женитьбу. Что касается работы, то Никита выучился за границей и сейчас работает с отцом.

С дочкой Фото: Мила Стриж

– Вашей дочке Маше скоро 20 лет, чем она занимается?

– Маша – студентка ВГИКа, но она не ограничивает себя лишь учебой и находится в постоянном поиске себя. За что она ни возьмется, все делает талантливо. Маша – необычный человек, она много учится и работает. Сейчас берет уроки музыки и поет в баре, в котором подрабатывает менеджером. Я на нее не нарадуюсь.

– Катя, но не все родители хотели бы, чтобы дочка работала в баре.

– Я считаю, что люди должны знать, как даются деньги. Чем они тяжелее даются, тем легче жить. Я, конечно, предлагаю ей карманные деньги, но она все реже и меньше их берет. И я ее за это очень уважаю. Она понимает, как трудно мне даются деньги. Она начинает ценить их. А ведь деньги – это сильная энергия, к которой нужно относиться с уважением.

«Женщина хочет любить»

– Вы с Машей живете вместе, обе много работаете. Как же вы справляетесь с домашними обязанностями?

– У нас есть помощница Нина Викторовна. Бывает, вижу на столе чашку, думаю, что надо ее помыть. Но затем промелькнет мысль: «Придет Нина Викторовна, помоет». Я не самая большая чистюля.

– Многие женщины сейчас уверяют, что они самодостаточны и им неинтересно быть с мужчиной.

– Мне кажется, что такие женщины лукавят и обманывают или у них большие проблемы с психикой. Как это для женщины неинтересно с кем-то быть? Любая женщина хочет любить и быть любимой, и я тому подтверждение.

– Екатерина, скоро ваш день рождения. Как будете отмечать?

– Я никогда не планирую, как и где проводить этот праздник. И не очень его люблю: «День рожденья – грустный праздник». Но моя сестра Таня (она – ресторатор) всегда заботится, чтобы я не грустила. И всегда меня удивляет, каждый год в этот день делая сюрпризы. В прошлом году мы так плясали, что впечатление осталось на год. Если мне чуть-чуть грустно, я включаю видео с того праздника – и настроение поднимается.