Культура и ТВ
Источник: «Зажигай!» №14-2017
06:06, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Жену Эммануила Виторгана "достали с этой Собчак"

Эммануил Виторган с женой Ириной и Никасом Сафроновым
Эммануил Виторган с женой Ириной и Никасом Сафроновым
Фото: Анатолий Ломохов

Супруге Эммануила Виторгана надоели вопросы журналистов о ребенке Максима Виторгана и Ксении Собчак.

Заслуженный художник России Никас Сафронов с помпой отметил свой 61-й день рождения в одном из самых старинных мест Москвы – Петровском путевом дворце. На праздновании, где собралось большое количество очень именитых гостей, мы встретились с Эммануилом Виторганом и его женой Ириной. Поначалу наш разговор был безобиден, но в финале беседу резко оборвала супруга народного артиста...

С Никасом дружим так давно, что я даже сроков не помню, многое пережили. Как только бывает минутка, обязательно встречаемся, – начал 77-летний актер разговор об имениннике. – Он дарит мне свои картины – очень щедрый человек. Можно поблагодарить тех, кто произвел его на этот свет – родителей, пусть его пребывание на этой земле будет максимально долгим.

18 ноября в жизни самого Эммануила Гедеоновича произошло радостное событие: телеведущая Ксения Собчак родила от его сына, актера Максима Виторгана, малыша.

– Как Платон? – задали мы, казалось бы, безобидный вопрос.

– Такой хороший пацаненок растет! Ксюша и Максим прекрасные родители. У меня ведь уже и правнуки есть, появление на свет малышей – продолжение нашего рода. Хоть выбор сына стал для меня неожиданностью, но с Ксюшей и ее мамой – Людмилой Нарусовой – у нас теплые семейные отношения, вместе ездили отдыхать.

Едва услышав фамилию Собчак, беседующая рядом с гостями мероприятия супруга Эммануила Гедеоновича Ирина Виторган заметно напряглась. Это многим показалось странным, ведь она всегда положительно отзывалась о Ксении. Ирина начала буквально оттаскивать мужа от нас со словами: «Хватит говорить! Пошли». Народный артист попытался было возразить, но тщетно.

– Достали нас с этой Собчак! – закричала Ирина и увела супруга прочь.

Остается только догадываться: неужели между кланами Виторган и Собчак пробежала черная кошка?...

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