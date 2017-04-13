Николай Злобин: Я все-таки либерал с корнями в Советском Союзе

Николай Злобин рассказал Sobesednik.ru о главных задачах нового исторического ток-шоу «Красный проект».

На канале «ТВ Центр» стартовало историческое ток-шоу «Красный проект», посвященное 100-летию двух русских революций. Вести его будут герои современных политических ток-шоу – государственник Дмитрий Куликов и либерал Николай Злобин. Для второго это дебют.

– До этого всегда за вас решали, дать вам слово, прерывать или нет. Как чувствуете себя на месте ведущего?

– Быть хозяином положения мне очень нравится. Можно в любой момент вступить, что-то откомментировать, пошутить. Находясь на месте гостя, я изучил, как легко можно сбить человека ироническим замечанием, самое серьезное выступление нивелировать до абсолютно незначимого заявления. Я этим пользоваться, конечно, не буду, но роль ведущего мне нравится.

Важно еще, что у меня есть соведущий, который занимает другую позицию. Поэтому противостояние идет на два фронта – и с гостями, и с Дмитрием.

– Будете ностальгировать по СССР, как это сейчас модно?

– Мы не будем доказывать, что СССР был хороший или плохой. Наша задача другая – вести серьезную дискуссию и не допускать ожесточенных комментариев, которые могут свести все к борьбе стереотипов. Бросаться лозунгами «Сталин – гений» или «Сталин – преступник» не нужно, ими вести диалог невозможно. Мы постараемся найти среднюю позицию и дать более глубокую, многозначную оценку переломным моментам советской истории.

– Во всех бедах, известно, виноваты «проклятые империалисты», которых вас, видимо, и позвали представлять.

– Нет, здесь я буду выступать в роли историка. Дмитрий Куликов стоит в костюме-тройке, у него академический образ. А у меня роль либерала-ниспровергателя...

– У которого значок октябренка на груди. Умора!

– Никакого противоречия. В этом есть некая фишка. Я все-таки либерал с корнями в Советском Союзе. Я был октябренком, и это наложило отпечаток на мое мировоззрение, что будет чувствоваться в программе. Вижу в этом не проблему, а интересную зацепку: от октябренка до махрового либерала-западника в джинсах прошла целая жизнь.

– Ваш проект выходит по свежим следам после антикоррупционных митингов. Этим вы хотите показать вред революций?

– Программа задумывалась еще осенью – мы ждали, пока будет готова студия, подстраивали расписание (большую часть времени провожу в США). Так что задержка с запуском проекта обусловлена техническими, а не политическими причинами. Иногда мы выскакиваем на современные темы, но стремимся все-таки к серьезной исторической дискуссии. Я считаю, что программа получается очень хорошая, профессиональная, интересная.

– Разве вы можете сказать другое?

– Это не только мое мнение. Все гости по окончании съемок благодарят нас и, уходя, рассаживаясь по машинам, продолжают спорить друг с другом. И просят приглашать их еще. Я сам часто выступаю в роли гостя, и в 99% случаев я отказываюсь приходить второй раз, потому что неинтересно. А здесь все хотят прийти – мне кажется, это комплимент нам с Димой и создателям этой программы.

– Можно еще один вопрос? Вы, как мастер вычисления причинно-следственных связей, его поймете.

– Задавайте.

– «Красный проект» задумывался под президентские выборы?

– Пока никаких свидетельств этого нет. Мы с Дмитрием за кулисами этот вопрос даже ни разу и не поднимали. Думаю, что история СССР даст мало материала к президентским выборам 2018 года. Или я чего-то не догоняю... Вопрос, который вы мне задали, не приходил мне до этого в голову. Думаю, что и Куликову тоже.

– Или вы чего-то не догоняете.