Культура и ТВ
Источник: РИА "Новости"
11:42, 14 Февраля 2017 Версия для печати

На Кавказе запретили продолжение фильма "50 оттенков серого"

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» запретили показывать во Владикавказе из-за требований общественности.

Как сообщает РИА «Новости», продолжение нашумевшей эротической мелодрамы «50 оттенков серого», которое вышло на российские киноэкраны 9 февраля, сняли с проката в нескольких регионах РФ.

Так, во Владикавказе сразу три крупнейших городских кинотеатра – «Дружба», «Терек» и «Столичный» – отказались транслировать этот фильм. В кинотеатре «Столичный» заявили, что «На 50 оттенков темнее» был в прокате в течение четырех дней, однако затем его потребовали убрать из программы.

«Картина четыре дня была в прокате, потом поступило официальное письмо о том, что фильм необходимо снять. Фильм показывают во всех регионах Северного Кавказа, даже в Моздоке, запретили только во Владикавказе», – сообщил представитель кинотеатра.

По его словам, данный фильм «не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии», а также в связи «с многочисленными обращениями граждан».

Кроме того, фильм запретили показывать в Ингушетии. Так, в Назрани заявили, что картина попросту «не поместилась» в расписание кинотеатров.

В других кинотеатрах Северного Кавказа фильм запрещать не стали. Продолжение истории любви эксцентричного миллионера и скромницы-студентки можно увидеть в Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

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Соловьева Екатерина

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