Культура и ТВ
Источник: Британские СМИ
11:12, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Вмешательство русских увидел Стивен Фрай в результатах BAFTA

Ведущий церемонии вручения наград Британской академии кино Стивен Фрай пошутил про вмешательство русских.

13 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Во время открытия церемонии актер и писатель Стивен Фрай в шутку сказал, что победителей выбирали русские.

«Давайте узнаем, кого там русские выбрали победителями», — цитируют Фрая британские СМИ.

Награда за лучший фильм досталась мюзиклу «Ла-Ла Ленд», лучшей актрисой стала Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»), а статуэтку за лучшую мужскую роль получил Кейси Аффлек («Манчестер у моря»).

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Карпухина Мария

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