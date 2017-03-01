Виктор Раков: Сразу отказываюсь играть ментов

Актер Виктор Раков рассказал Sobesednik.ru о причинах переезда в Сибирь и отказа от многих ролей в кино

Раков 5 февраля отметил 50-летний юбилей. Сразу после праздника артист собирается сменить место жительства. Совсем скоро Виктора Ракова чаще можно будет встретить в Тобольске, нежели в Москве.

Кризисное время обошло Виктора стороной. В то время как многие его коллеги жалуются на отсутствие работы, у Ракова почти нет свободного времени. Занятость в театре у него колоссальная: спектакли с его участием идут почти каждый день.

– С кино дела обстоят по-сложнее, – признается актер. – Мне предлагают достаточно большое количество сценариев. Но они малоинтересны: не хочется тратить жизнь на это. Совсем недавно в очередной раз предложили что-то похожее на «Ментов». Я сразу отказываюсь играть ментов: расследовать дела, да и вообще эта воровская романтика мне совершенно неинтересна. Это уже так изъезжено, заезжено и замызгано. Хочется хороших комедий, но их почти нет. Переснимают старые, но делают это недостаточно талантливые люди! Чтобы переснимать Гайдая или Серого, нужно быть на уровне их таланта или же превосходить. Может, всё деньги решают... Я не хочу работать в таких проектах. Понимаю, что для молодых артистов это может быть выходом: если сниматься в каком-нибудь плохом сериале, можно стать популярным. Ведь даже обезьяна, если ее показывать по телевизору неоднократно, станет в конце концов известной. Сейчас времена изменились. Когда-то давно Александр Збруев сказал: «Я снялся в одной картине, она пошла по кинотеатрам Советского Союза, и через пару дней люди стали оборачиваться мне вслед!» Сейчас такого нет. В кинотеатрах засилье американского кино. Открыть новые имена может только большой телевизионный сериал, где артист сыграет заметную роль.

Виктор Раков работает у своего учителя Марка Захарова в Ленкоме Фото: Global Look Press

Совсем скоро в жизни Ракова появится еще одна серьезная роль – он будет сниматься в большом проекте про петровские времена. Ради работы ему на какое-то время придется переехать в Сибирь.

– Это многосерийный телевизионный проект про губернатора Сибири Гагарина, – открывает тайну Раков. – Мне кажется, что это будет очень и очень интересно. Все практически будет сниматься в Тобольске. На какое-то время придется уехать из Москвы.

Раков обожает экспериментировать. Вот и сейчас в свободное от работы время его можно увидеть не на светских тусовках, а в мастерской, где он делает керамические тарелки.

– В свое время я занимался многими вещами, – продолжает актер. – Ходил в вокальный коллектив, плавал, посещал секцию дзюдо. Наблюдал за братом, который значительно меня старше, как он рисует. Мне это показалось интересным, и я записался в кружок рисования. Помню, недалеко от нашего дома спилили липы. Мы с братом узнали об этом, пошли туда, напилили чурбаков, поставили в темной комнате. Уже на следующий год у нас были липовые заготовки: брат резал по дереву. Я тоже освоил резьбу, а сейчас занимаюсь керамикой и приобщаю к этому младшего сына, которому девять лет. Вот совсем недавно приобрел 3D-ручку. Забавное изобретение. На Новый год сделал небольшую фигурку огненного петуха. Вчера взял с собой в мастерскую сына и показал ему. Поначалу у него не получалось, он расстраивался. Но потихонечку Данила втянулся и стал делать сам. Я его похвалил: в итоге мы сделали черный пистолет. Увлекать ребенка надо собственным примером. Я в этом абсолютно уверен.

Виктор и Людмила живут в браке больше четверти века, их дочке Насте 24 года, а сыну Даниле 9 лет Фото: Сергей Иванов

«На родах мне делать нечего!»

Актер Виктор Раков – отец двоих детей. Правда, модное увлечение среди звездных мужчин – присутствие на родах – обошло его стороной. Виктор не понимает, для чего это нужно.

– Категорически не поддерживаю, когда мужчины присутствуют на родах, – уверяет актер. – Это таинство, и мужчинам там делать нечего. Зачем? Чтобы упасть в обморок? У меня один знакомый поплыл. В Америке во время присутствия мужа на родах решаются какие-то юридические вопросы. Но у нас же этого нет! Я понимаю, если твой муж – врач, который принимает роды. А так зачем? Чтобы потом не захотеть собственную жену?