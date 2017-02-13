Прилепину "придется стрелять" на посту замглавы батальона ДНР

Писатель Захар Прилепин назначен заместителем командира батальона спецназа в ДНР.

О новой должности литератор рассказал в интервью газете «Комсомольская правда». Как отмечает издание, находящийся в звании майора Прилепин назначен заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии самопровозглашенной Донецкой народной республики. Два года назад писатель получил пост советника главы ДНР.

Комментируя свое назначение, Прилепин заявил, что не намерен «оставаться в стороне», пока на Украине ведутся военные действия.

«Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит, у нас получится везде, на любых направлениях. У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне. По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил писатель изданию.

Кроме того, он отметил, что желающие попасть в его подразделение образовали целую очередь. По словам писателя, он без лишних сомнений взял в руки оружие, несмотря на то, что является представителем иной профессии.

«Нет, конечно, меня ничего не смущает. Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу пишу, хочу не пишу. Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского, они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания. Я офицер. Естественно, придется стрелять. Здесь я не ощущаю себя писателем», — сказал Прилепин.